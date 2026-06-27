“നാഗാലൻഡ് എവിടെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു,” ബിന്ദേസർ റേ പറയുന്നു. വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനത്തിലെ ദിമാപുർ എന്ന സ്ഥലത്തെത്താൻ നടത്തിയ രണ്ടുദിവസം നീണ്ട തീവണ്ടിയാത്രയെ ഓർക്കുകയാണ് ബിഹാറിലെ വൈശാലിയിൽനിന്നുള്ള ആ ചെറുകിട കർഷകൻ. എവിടേക്കാണ് പോവുന്നതെന്ന് ഒരു പിടിയുമില്ലായിരുന്നു
തനിക്ക് ജോലി ആവശ്യമാണെന്ന് മാത്രമേ അയാൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നുള്ളു. “ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മുതൽ നാല് ബിഗവരെ ഭൂമിയുണ്ട്,” ആ 60 വയസ്സുകാരൻ പറയുന്നു. “അത് ഗംഗാനദി എടുത്തു. വെള്ളത്തിനടിയിലായി അത്. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ.”
വൈശാലിയും സമീപപ്രദേശങ്ങളും നിരന്തരം വെള്ളപ്പൊക്കഭീഷണിയിലാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 30 കൊല്ലത്തിനിടയിലാണ് ഏറ്റവുമധികം വെള്ളപ്പൊക്കം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ബിന്ദേസർ സൂചിപ്പിച്ച 1998-1999നുമിടയിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ധാരാളം നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി. നിരവധിപേർ മരിച്ചു. വിളവുകളും വീടുകളും നഷ്ടമായി.
ഗംഗയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് മാത്രമല്ല, വരൾച്ച, കാട്ടുതീ, ഭൂചലനം തുടങ്ങിയ പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശമാണെന്ന് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
അങ്ങിനെ, 30 കൊല്ലം മുമ്പ്, തൻ്റെ ഭൂമി അങ്ങിനെ വെള്ളത്തിനടിയിലായപ്പോൾ, ബിന്ദേസർ ഒരു തൊഴിൽകരാറുകാരൻ മുഖേന ദിമാപുരിലെത്തി. അന്നുതൊട്ട് ഒരു അരിമില്ലിൽ ജോലിചെയ്യുകയാണ്. അരിയും പയർവർഗ്ഗങ്ങളും നിറച്ച ചാക്കുകൾ ചുമന്ന് തയ്യാറാക്കിവെക്കുക, കൊണ്ടുപോകാൻ പാകത്തിൽ. അതാണ് ജോലി. മുതിർന്നയാൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് സർദാർജി എന്നാണ് തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം വിളിക്കപ്പെടുന്നത്.