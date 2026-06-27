“ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದರು ಬಿಂದೇಸರ್. ಬಿಹಾರ್ ರಾಜ್ಯದ ವೈಶಾಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಸಣ್ಣ ರೈತ ತಾನು ದೀಮಾಪುರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಮಾಡಿದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಗೂ ಮೀರಿದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂದು ಅವರಿಗೆ ತಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವುದರ ಅರಿವೂ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ, ಅದು ತನಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಬೇಕೆನ್ನುವುದು. “ನಮ್ಮ ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಬಿಘಾದಷ್ಟು ಜಮೀನಿತ್ತು” ಎಂದು ಈ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಸಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. “ಗಂಗಾ ಜೀಕ ಕಟಾವೋ ಕರ್ ದಿ, ಪಾನಿ ಮೇ ಚಲಾ ಗಯಾ. ತೋ ಕುಛ್ ತೋ ಕರ್ನಾ ಪಡೇಗಾ ಖಾನೇ ಕೇ ಲಿಯೇ [ಗಂಗೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಳು. ಎಲ್ಲಾ ನೀರು ಪಾಲಾಯ್ತು. ಬದುಕೋಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡೋನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ].”
ವೈಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಬಿಹಾರದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪ್ರವಾಹದ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರವಾಹಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಬಿಂದೇಸರ್ ಅವರ ಜಮೀನು ನೀರುಪಾಲಾದ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಿದ್ದು 1998 ಮತ್ತು 1999ರಲ್ಲಿ. ಈ ಪ್ರವಾಹವು ಪ್ರಳಯಾಂತಕವಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಸಾವು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಜಿಲ್ಲೆಯು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರವಾಹಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇತರ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಾದ ಬರ, ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಭೂಕಂಪಕ್ಕೂ ತುತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ವೈಶಾಲಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್.
ಹೀಗೆ 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಬಿಂದೇಸರ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಬ್ಬರ ಮೂಲಕ ದೀಮಾಪುರ ತಲುಪಿಕೊಂಡರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಮಿಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರದು ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಯನ್ನು ಚೀಲಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿಸಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಿಸುವುದು. ಕೆಲಸದವರ ನಡುವೆ ಇವರೇ ಹಿರಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಕೆಲಸಗಾರರು ಇವರನ್ನು ಸರ್ದಾರ್ ಜೀ ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.