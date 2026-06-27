दीमापुर, नागालैंड का एक प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है, जहां पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु और केरल समेत देश के कई हिस्सों से आए लोग रहते हैं. प्रवासी आमतौर पर निर्माण स्थलों, छोटे व्यवसायों तथा ऑटो और टैक्सी चालक के रूप में काम पाते हैं.

ग़ैर-सरकारी संस्था प्रॉडिगल्स होम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के. सानी कहते हैं कि तेज़ी से बढ़ते इस शहर में बड़ी संख्या में प्रवासी आते हैं, क्योंकि “दीमापुर में नागालैंड का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डा है.” उनकी संस्था स्वास्थ्य, बच्चों के मुद्दों, बुज़ुर्गों और अक्षमता से जूझते लोगों की आजीविका जैसे विषयों पर स्थानीय और प्रवासी समुदायों के साथ काम करती है.

दीमापुर रेलवे स्टेशन पर रोज़ाना लगभग 22 ट्रेनें आती-जाती हैं. प्लेटफॉर्म के पास इंतज़ार कर रहे कुली, जो सभी प्रवासी हैं, यात्रियों का सामान उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. पहले यहां 100 से ज़्यादा कुली हुआ करते थे, लेकिन पहियों वाले बैगों के बढ़ते चलन के कारण उनकी संख्या अब आधी रह गई है.

ऐसे ही कुलियों में से एक हैं नरेश राय. नरेश (45) पिछले 25 वर्षों से दीमापुर में काम कर रहे हैं. वे कहते हैं, “मेरे चाचा पहले से यहां थे.” बिहार के मोतिहारी में उनके परिवार के पास दो एकड़ ज़मीन है, जहां दाल, गेहूं और मक्का उगाया जाता है. लेकिन उससे होने वाली आमदनी चार लोगों के परिवार का गुज़ारा चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है.

बेहतर भविष्य की उम्मीद में वे लंबे-लंबे घंटे काम करते हैं, लेकिन अकेलापन हमेशा उनके साथ रहता है. नरेश कहते हैं, “कोई पूछने वाला हम लोग का नहीं है.” यहां बीमार पड़ना भी उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि वे झोलाछाप डॉक्टरों के भरोसे नहीं रहना चाहते. इसलिए बीमार होने पर घर लौट जाना ही बेहतर समझते हैं.

कुली ए. ठाकुर कहते हैं, “जिस दिन परदेस का रास्ता कटेगा उस दिन अंदर का बल टूट जाता है.”