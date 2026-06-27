बिंदेसर राय कहते हैं, “मुझे नहीं पता था कि नागालैंड कहां है.” बिहार के वैशाली ज़िले के रहने वाले बिंदेसर एक छोटे किसान हैं. उन्हें आज भी याद है कि कैसे उन्होंने इस पूर्वोत्तर राज्य के दीमापुर शहर आने के लिए दो दिन लंबी ट्रेन यात्रा की थी. उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वे कहां जा रहे हैं.
उन्हें सिर्फ़ इतना पता था कि काम की तलाश करनी है. बिंदेसर कहते हैं, “हमारे पास दो-चार बीघा ज़मीन थी. गंगा जी कटाव कर दी, पानी में चला गया. तो कुछ तो करना पड़ेगा खाने के लिए.”
वैशाली और उत्तर बिहार का बाक़ी हिस्सा हर साल बाढ़ के ख़तरे के साए में जीता है. पिछले 30 सालों में यहां बाढ़ की सबसे अधिक घटनाएं दर्ज की गई हैं. बिंदेसर 1998 और 1999 में आई बाढ़ों का ज़िक्र करते हैं, जब उन सालों में आई बाढ़ विशेष रूप से विनाशकारी थी. तब जान-माल और खड़ी फ़सलों को भारी नुक़सान हुआ था.
ज़िले की आधिकारिक वेबसाइटके अनुसार, गंगा के किनारे बसे इस इलाक़े में सिर्फ़ बाढ़ ही नहीं, बल्कि सूखा पड़ने, आग लगने और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं का भी ख़तरा बना रहता है.
क़रीब 30 साल पहले जब उनकी ज़मीन नदी में समा गई, तब बिंदेसर एक ठेकेदार के साथ दीमापुर चले आए. तब से वे यहां एक चावल मिल में काम कर रहे हैं. उनका काम चावल और दाल को बोरियों में भरना, उन्हें ढोना और ढेर लगाना है. मज़दूरों के बीच वरिष्ठता के कारण उन्हें प्यार से ‘सरदार जी’ कहा जाता है.