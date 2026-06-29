બિંદેશ્વર રે કહે છે, “મને તો એ પણ ખબર નહોતી કે નાગાલેન્ડ ક્યાં આવેલું છે.” બિહારના વૈશાલી જિલ્લાના આ નાના ખેડૂત, ઉત્તર-પૂર્વના આ રાજ્યમાં આવેલા ડિમાપુર સુધીની બે દિવસની લાંબી ટ્રેન મુસાફરીને યાદ કરે છે. તેઓ ક્યાં જઈ રહ્યા હતા તે વિષે તેમને કાંઈ ખબર નહોતી.
તેમને બસ એટલી જ ખબર હતી કે તેમને કામની સખત જરૂર હતી. બિંદેશ્વર તેમની થોડા એકર જમીન વિષે વાત કરતાં કહે છે, “અમારી પાસે બેથી ચાર વીઘા જમીન હતી. ગંગાજી કટાઓ કર દી, પાની મેં ચલા ગયા. તો કુછ તો કરના પડેગા ખાને કે લિયે [ગંગા નદી અમારી જમીન ભરખી ગઈ. બધું પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયું. એટલે પેટનો ખાડો પૂરવા માટે કંઈક તો કરવું જ રહ્યું!]”
વૈશાલી અને ઉત્તર બિહારનો બાકીનો હિસ્સો સતત પૂરના વિનાશના ભય હેઠળ જીવે છે, કારણ કે છેલ્લાં 30 વર્ષોમાં અહીં સૌથી વધુ પૂર નોંધાયાં છે. બિંદેશ્વર 1998 અને 1999નાં જે વર્ષોનો ઉલ્લેખ કરે છે તે વર્ષોમાં પૂર ખાસ કરીને વધુ વિનાશક હતું, જેના કારણે મૃત્યુ, સંપત્તિ અને ઊભા પાકનું મોટું નુકસાન થયું હતું.
સરકારી વેબસાઇટ મુજબ, આ જિલ્લો ગંગાના કિનારે આવેલો છે અને તે માત્ર પૂર જ નહીં પરંતુ દુષ્કાળ, આગ અને ભૂકંપ જેવી કુદરતી આફતોનો ભોગ બનતો રહે છે.
આથી, 30 વર્ષ પહેલાં, જ્યારે તેમની જમીન પાણીમાં ડૂબી ગઈ, ત્યારે બિંદેશ્વર એક મજૂર કોન્ટ્રાક્ટર મારફતે ડિમાપુર આવી ગયા. ત્યારથી તેઓ અહીં એક ચોખાની મિલમાં કામ કરી રહ્યા છે, જ્યાં તેઓ ચોખા અને દાળની ગુણીઓ ભરીને ડિલિવરી માટે ગોઠવે છે. કામદારોમાં તેમના સિનિયર હોદ્દાને કારણે સૌ તેમને પ્રેમથી ‘સરદાર જી’ કહીને બોલાવે છે.