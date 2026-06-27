बिंदेश्वर राय कहिथे, “मोला पता नइ रहिस के नागालैंड कहां हवय.” बिहार के वैशाली जिले के एक झिन छोटे किसान,पूर्वोत्तर राज के दीमापुर तक के दू दिन तक ले ट्रेन मं जवई ला सुरता करथे. ओला एको कनि घलो पता नइ रहिस के वो ह कहां जावत हवय.
ओला बस अतकेच पता रहिस के ओला काम के जरूरत हवय. अपन कुछु एकड़ जमीन ला लेके वो ह कहिथे, हमर करा दू ले चार बीघा जमीन रहिस. “गंगा जी काट कर दी, पानी में चला गया. तो कुछ तो करना पड़ेगा खाने के लिए [ गंगा मं कुछु जमीन बोहागे त कुछु त करे ला परही पेट भरे भर].”
वैशाली अऊ उत्तरी बिहार के बाकी हिस्सा मं हमेसा बाढ़/पुर के तबाही के खतरा मंडरावत रहिथे: बीते 30 बछर मं सबले जियादा बाढ़ दरज करे गे हवय. ओ बछर के बात करत बिंदेश्वर करथे- साल 1998 अऊ 1999- मं बाढ़ भारी जियादा बिनास करे रहिस, जान-माल अऊ खेत मं लगे फसल मन ला भारी नुकसान होय रहिस.
सरकारी वेबसाइट के मुताबिक, ये जिला गंगा नदी के पार मं बसे हवय अऊ इहाँ बाढ़ के छोड़ अकाल, आगि अऊ भूकंप जइसने प्राकृतिक आपदा के खतरा घलो बने रहिथे.
त 30 बछर पहिली, जब ओकर जमीन पानी मं बूड़ गे, त बिंदेश्वर ह एक झिन मजूर ठेकादार के जरिया ले दीमापुर चले गिस. तब ले वो ह इहाँ एक ठन राइस मिल मं काम करत हवय, जिहाँ वो ह चऊर अऊ दार के बोरी भरथे अऊ भेजे बर थप्पी करके राखथे. मजूर मन मं सबले जुन्ना होय सेती ओला सब्बो झिन ओला मया ले ‘सरदार जी’ कहिथें.