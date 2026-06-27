दीमापुर नागालैंड के माई कारोबारी ठीहा आय, जिहां देस भर ले – जइसने, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार,पंजाब, तमिलनाडु अऊ केरल – से आय अलग-अलग किसम के लोगन मन रहिथें. इहाँ बहिर ले आय लोगन मन अक्सर निर्मान काम के जगा (कंस्ट्रक्शन साइट्स) छोटे-मोटे कारोबार अऊ ऑटो धन टैक्सी ड्राइवर के काम करथें.

गैर-सरकारी संगठन 'प्रोडिगल्स होम' के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के. सानी के कहना आय के तेजी ले बढ़त ये शहर कोती, बहिर के कतको लोगन मन नजर लगे रहिथे, काबर के “नागालैंड के सबले व्यस्त रेल टेसन अऊ हवाई अड्डा दीमापुर मं हवय. =ओकर मन के संगठन इहाँ के अऊ बहिर ले आय लोगन मन के संग मिलके इलाज, लइका मन ले जुड़े समस्या, सियान मन के देखभाल अऊ असकत लोगन मन के जीविका जइसने बिसय मन ला लेके काम करथे.

दीमापुर रेल टेसन मं रोज के करीबन 22 ठन ट्रेन आथे- जाथे.प्लेटफॉर्म के ठीक बहिर मं कुली – जेन मन सब्बो बहिर ले आय (परदेसिया/ प्रवासी) हवंय- के मंडली हमेसा ट्रेन ले उतरेइय्या लोगन मन के मदद बर तियार रहिथे. पहिली इहाँ 100 ले जियादा कुली रहिन, फेर अब ये ह आधा हो गे हवय काबर के सवारी मन चक्का वाले बैग बउरे सुरु कर दे हवंय.

उहाँ ये बखत रहे लोगन मन ले एक आय नरेस राय. 45 बछर के नरेस, बीते 25 बछर ले दीमापुर मं काम करत हवय, कहिथे, “मोर कका मन पहिलीच ले इहाँ रहिन.” ओकर परिवार करा बिहार के मोतिहारी मं दू एकड़ जमीन हवय, फेर वो मं दार, गहूँ, अऊ जोंधरा के खेती ले होय कमई ले चार परानी के परिवार ला नइ पुरय.

लंबा बखत तक ले काम करे के कारन आय अपन लइका मन ला बढ़िया जिनगी गुजरत देखे के साध, अऊ अकेलापन हमेसा रहिथे. नरेस कहिथे, कोई पूछने वाला हम लोगों का नहीं है [हमर कोनो पूछेइय्या नइ ये].” इहाँ बीमार परे के कोनो जगा नइ ये काबर के इलाज बर अनजान डॉक्टर मन के चक्कर लगाय ला परथे ते पायके वो मन घर लहूट जाय जियादा पसंद करथें.

"जिस दिन परदेस का रास्ता कटेगा उस दिन अंदर का बल टूट जाता है [ जेन दिन हमन लहूटे लगथन, हमर हिम्मत टूट जाथे], कुली ए. ठाकुर कहिथे.