“আমি তো জানতামই না নাগাল্যান্ড কোথায়,” বলে ওঠেন বিন্দেসর রায়। পুরোনো দিনের স্মৃতি হাতড়ে বিহারের বৈশালী জেলার এই প্রান্তিক চাষি জানান, উত্তর পূর্ব ভারতে অবস্থিত এই রাজ্যের অন্তর্গত ডিমাপুরে পৌঁছতে দুদিনের একটি লম্বা রেল সফর করতে হয়েছিল তাঁকে। কোথায় যাচ্ছেন, সে বিষয়ে কোনও ধারণাই ছিল না তাঁর।
শুধু জানতেন, একটা কাজ দরকার। ৬০ বছরের এই প্রৌঢ় নিজের জমির কথা উল্লেখ করে বলেন, “আমাদের দুই থেকে চার বিঘা ছিল। গঙ্গা জি কাটাও কার দি, পানি মে চালা গায়া। তো কুছ তো করনা পড়েগা খানে কে লিয়ে [মা গঙ্গা সব গ্রাস করে নিলেন। সব জলের তলায় তলিয়ে গেল। তখন পেট চালানোর জন্য কিছু তো একটা করতেই হত।]
বৈশালী-সহ সমগ্র উত্তর বিহার প্রতিবছরই বন্যার প্রভাবে বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গত ৩০ বছরে এই অঞ্চলগুলিতে রেকর্ড সংখ্যক বন্যা হয়েছে বলে জানা যায়। বিন্দেসর যে সময়ের কথা উল্লেখ করেন, অর্থাৎ, ১৯৯৮-১৯৯৯, সেই সময়কার প্রলয়ঙ্কর বন্যায় প্রাণ হারিয়েছিলেন বহু মানুষ, তছনছ হয়েছিল ঘরবাড়ি এবং মাঠের পর মাঠ জুড়ে থাকা ফসল।
সরকারি ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, গঙ্গার তীরে অবস্থিত এই জেলাটি কেবল বন্যাই নয়, বরং খরা, অগ্নিকাণ্ড এবং ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চল হিসেবেও চিহ্নিত।
তাই, ৩০ বছর আগে যখন তাঁর জমি জলের নিচে তলিয়ে যায়, বিন্দেসর তখন এক শ্রমিক ঠিকাদারের মাধ্যমে ডিমাপুরে এসে পৌঁছান। সেই থেকে এখানে একটা চালের কলে কর্মরত তিনি। বস্তায় চাল ও ডাল ভরে সরবরাহের জন্য থরে থরে সাজিয়ে রাখাই তাঁর কাজ। শ্রমিকদের মধ্যে সবচেয়ে বরিষ্ঠ হওয়ার কারণে সবাই তাঁকে ভালোবেসে ‘সর্দার জি’ বলে ডাকে।