“नागालैंड कहंवा पड़ेला, ना जानत रहीं,” बिहार के वैशाली जिला से आवे वाला बिंदेसर राय इयाद करत कहे लगलन. ई छोट किसान कोई दू दिन के रेल यात्रा कइला के बाद नागालैंड के दिमापुर पहुंचल रहस. काम के तलाश में निकलल बिंदेसर के ओह घरिया इहो पता ना रहे कि ऊ देस के कवन कोना में जात बाड़न.
उनका पता रहे, त बस ई कि काम मिलल जरूरी बा. “हमनी लगे दू-चार बीघा जमीन बा,” आपन कुछ एकड़ जमीन के बारे में बिंदेसर कहत बाड़न. “गंगा जी कटाव कर देली, पानी में चल गइल. त जिए खातिर कुछ त करे पड़ी नू.”
वैशाली आ उत्तर बिहार के बाकी इलाका खातिर बाढ़ नया बात नइखे. लगभग हर साल नदी डेरावे आवेली. पछिला तीस बरिस में बाढ़ के मार एह इलाका में सबले जादे पड़ल. बिंदेसर साल 1998 आ 1999 के बात करत बाड़न. ओह बखत आइल बाढ़ अइसन कहर बरपवले रहे कि जान-माल के भारी नुकसान भइल. खेत में लहलहात फसल पानी में समा गइल.
गंगा किनारे बसल वैशाली जिला बरिसन से कुदरती आपदा के मार झेलत आइल बा. सरकारी वेबसाइट के हिसाब से इहंवा खाली बाढ़े ना, बलुक सूखा, आगलगी आ भूकंप जइसन संकट के भी खतरा मंडरात रहेला.
कोई 30 बरिस पहिले जब जमीन बाढ़ में डूब गईल, त बिंदेसर एगो ठिकेदार संगे दिमापुर आ गइलन. तब से लेके आज ले ऊ एह शहर के एगो चाउर मिल में मजूरी कर रहल बाड़न. रोज चाउर आ दाल के बोरा भरेलन, उठावेलन आ ट्रक पर लोड करेलन. मजदूर लोग के बीच सबले पुरान आ अनुभवी होखे के चलते उनका लोग प्यार से ‘सरदार जी’ पुकारेला.