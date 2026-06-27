दिमापुर नागालैंड में ब्योपार के केंद्र मानल जाला. एहिजा पस्चिम बंगाल, असम, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु आ केरल सहित देस के अलग-अलग हिस्सा से लोग काम करे आवेला, आ रहेला. प्रवासी लोग में से केहू निर्माण स्थल पर मजूरी करेला, केहू छोट कारोबार में हाथ बंटावेला, त केहू ऑटो आ टैक्सी चला के परिवार चलावेला.

गैर-सरकारी संस्था ‘प्रोडिगल्स होम’ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के. सानी के कहनाम बा कि दिमापुर के तेजी से हो रहल विस्तार प्रवासी लोग के इहंवा खींच लावेला. ऊ कहेलन, “नागालैंड के सबले व्यस्त रेलवे स्टेशन आ हवाई अड्डा दिमेपुर में बा.” उनकर संस्था स्थानीय लोग आ प्रवासी समुदाय संगे सेहत, बच्चा, बुजुर्ग आ देह-दिमाग से लाचार लोग के रोजी रोटी से जुड़ल मुद्दा पर काम करेला.

दिमापुर स्टेशन पर रोज कोई 22 ट्रेन आवेला-जाला. प्लेटफॉर्म किनारे इंतजारी ताकत कुली लोग, जे सब प्रवासी बा, उतरत यात्री लोग के सामान उठावे खातिर हरमेसा तइयार रहेला. एक समय एहिजा 100 से जादे कुली रहत रहे. बाकिर पहिया वाला बैग अइला के बाद से ओह लोग के गिनती आधा रह गइल.

उहे बचल-खुचल कुली में से एगो, नरेसो राय बाड़न. 45 बरिस के नरेस कोई 25 बरिस से दिमापुर में काम करत बाड़न. ऊ कहेलन, “हमार चाचा लोग पहिले एहिजा आइल रहे.” बिहार के मोतिहारी में उनकर परिवार लगे कोई दू एकड़ जमीन बा. बाकिर दाल, गेहूं, आ मकई उगावे के बादो ओह खेत से चार लोग के परिवार के गुजर-बसर ना हो पावे.

बचवन सब के नीमन भविष्य के सपना मन में सजइले मजूर लोग 12-12, 14-14 घंटा काम करेला. बाकिर एह सपना के कीमत अकेलापन से चुकावे पड़ेला. नरेस बतावेलन, “हमनी के पूछे वाला केहू नइखे.” बीमार पड़ल भी मुस्किल बा. सही इलाज के भरोसा ना होखे चलते ऊ लोग इलाज करावे से घर लउटल बेहतर समझेला.

कुली ए. ठाकुर कहेलन, “जवन दिन परदेस के रस्ता कटेला, ओही दिन भीतर के बल टूट जाला.”