“নাগালেণ্ড ক’ত আছে, মই নাজানিছিলো,” বিন্দেচৰ ৰায়ে কয়। বিহাৰৰ বৈশালী জিলাৰ এই ৬০ বছৰীয়া ক্ষুদ্ৰ খেতিয়কগৰাকীয়ে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ডিমাপুৰলৈ সেই দুদিনীয়া ৰেলযাত্ৰাৰ কথা মনত পেলাইছে। ক’লৈ গৈ আছে সেই বিষয়ে সম্পূৰ্ণ অজ্ঞ আছিল বিন্দেচৰ।
এটা কথাই তেওঁৰ দিশ নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল - দুবেলা দুসাজ ভাত। “আমাৰ দুই-চাৰিবিঘা মাটি আছিল,” বৃদ্ধজনে কয়। “গংগা জী কাটাও কৰ দী, পানী ম্যে চলা গয়া। তৌহ কুছ তৌহ কৰনা পড়েগা খানে কে লিয়ে (গংগাজীয়ে সকলো কাঢ়ি নিলে। সকলো পানীৰ তলত। পেটৰ ভাতসাজৰ বাবে কিবা এটা কৰিবই লাগিব”।
বৈশালীখনকে ধৰি উত্তৰ বিহাৰত প্ৰতিবছৰে বানপানী হয়। যোৱা ৩০ বছৰত আটাইতকৈ বেছি বানপানী হৈছে। প্ৰাণহানিৰ লগতে সম্পত্তি আৰু শস্যৰ ব্যাপক ক্ষতি সাধন হোৱা এই বানাক্ৰান্ত অঞ্চলটোত বিন্দেচৰে কোৱা মতে আটাইতকৈ বেছি ক্ষতি হৈছিল ১৯৯৮ আৰু ১৯৯৯ৰ বানত।
বৈশালী জিলাখন গংগা নদীৰ পাৰত অৱস্থিত। প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগপ্ৰৱণ অঞ্চলটো কেৱল বানাক্ৰান্তই নহয়, খৰাং, বনজুই আৰু ভূমিকম্পও নিয়মিত আলহী - চৰকাৰী ৱেবছাইটৰ এই তথ্য।
সেয়েহে ৩০ বছৰ আগতে যেতিয়া তেওঁৰ মাটিখিনি জলমগ্ন হৈ পৰিছিল, বিন্দেচৰে এজন শ্ৰমিকৰ ঠিকাদাৰৰ যোগেদি ডিমাপুৰলৈ গুচি আহিছিল। তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁ ইয়াত এটা ধান বনা কলত কাম কৰি আহিছে। কলটোত তেওঁ চাউল আৰু দালি বস্তাত ভৰোৱা, গাড়ীত লোড কৰা আৰু সৰবৰাহৰ বাবে জাপি থোৱা কাম কৰে। শ্ৰমিকসকলৰ মাজত তেওঁৰ জ্যেষ্ঠ হোৱা সূত্ৰে সকলোৱে তেওঁক মৰমেৰে চৰ্দাৰ জী বুলি মাতে।