नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य की जंगल सीमा के साथ यात्रा करते हुए, आप शायद एक छोटे से पत्थर के बोर्ड को नज़रअंदाज़ कर दें, जिस पर एक तीर के साथ ‘डबा’ लिखा है. इस कच्चे रास्ते पर तीन किलोमीटर आगे बढ़ने पर बच्चों की चहल-पहल की आवाज़ सुनाई देती है -- डबा प्राथमिक शाला की मौजूदगी ही गांव के प्रवेश का संकेत है.

“एक समय था जब किसी को ‘डबा’ नाम की जगह के बारे में पता ही नहीं था,” ताराचंद यादव कहते हैं. “गांव अपने नाम की तरह ही ‘दबा’ हुआ था,” वे मुस्कुराते हुए जोड़ते हैं. आज भी इस गांव में बिजली नहीं है, और लोग सौर बैटरियों के सहारे काम चलाते हैं.

प्राथमिक विद्यालय की इमारत बनने से इस गांव को सरकारी ध्यान और पहचान मिली. “सरकारी लोग आने लगे. तभी इसे एक ‘निशान’ मिला,” यादव बताते हैं, जिनकी भूमिका गांव में स्कूल लाने में महत्वपूर्ण रही.

डबा में एक किसान परिवार में जन्मे ताराचंद यादव ने पास के क़स्बों में पढ़ाई की और फिर जबलपुर गए, जो यहां से तीन घंटे की दूरी पर है, जहां उन्होंने भूगोल में मास्टर्स किया.

जब वे 1990 के दशक की शुरुआत में अपने पिता के साथ रहने के लिए वापस लौटे, तो स्थानीय अभिभावकों के लिए बच्चों की पढ़ाई में मदद करने के स्वाभाविक विकल्प बन गए. साल 1997 में यह काम थोड़ा औपचारिक हो गया, जब उन्हें मध्य प्रदेश सरकार की ‘शिक्षाशाला योजना’ [एजुकेशन गारंटी स्कीम] के तहत 500 रुपए वेतन मिलने लगा. इस योजना के तहत, सरकार यह सुनिश्चित करती है कि जहां एक किलोमीटर के भीतर प्राथमिक स्कूल की सुविधा नहीं है, वहां बच्चों के लिए स्कूल उपलब्ध कराया जाए.

“मैंने पेड़ के नीचे पढ़ाना शुरू किया,” यादव याद करते हैं. “फिर हम एक झोपड़ी में चले गए.” तीन साल बाद स्कूल की इमारत बनी और उन्होंने राज्य की सभी परीक्षाएं पास करके सरकारी शिक्षक के रूप में नियुक्ति पाई.

यादव कहते हैं कि समय के साथ उनकी पढ़ाने की शैली बदल गई है. “पहले हम बच्चों को रटाकर पढ़ाते थे — अक्षर, संख्या. अब हम कहते हैं, 10 + 1, 10 + 2, न कि 11 और 12, ताकि बच्चे आगे गणित आसानी से समझ सकें.” अब बच्चे वर्णमाला रटने के बजाय अलग-अलग शब्दों में अक्षरों को पहचानना सीखते हैं.

ये नए विचार द्वैमासिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के ज़रिए आए हैं. “हम उनके साथ सह-शिक्षण भी करते हैं और वे अपने साथियों पर अपने कौशल का परीक्षण करते हैं,” आसिफ़ बेग बताते हैं, जो दमोह स्थित गैर-सरकारी संगठन अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन में शिक्षक कौशल प्रशिक्षण में सहयोग करते हैं.