बीते 1 अप्रैल को वे ट्रेन से अपने गांव लौट आए. यह एक बेहद कठिन यात्रा थी.

जनरल डिब्बे यात्रियों से खचाखच भरे थे और 24 घंटे तक उन्हें बैठने के लिए एक भी सीट नहीं मिली. मुसहर समुदाय से आने वाले दलित बालो कहते हैं: “24 घंटे तक हमने कुछ नहीं खाया. खड़े-खड़े कैसे खाते?”

ईरान पर अमेरिका-इस्राइल के हमले से पैदा हुए ईंधन संकट ने काम की तलाश में पलायन करने वाले असंगठित मज़दूरों, ख़ासतौर पर रोज़ कमाने-खाने वाले मज़दूरों को बुरी तरह प्रभावित किया है, जो शहरों में प्राइवेट सप्लायरों से महंगी रसोई गैस ख़रीदने पर निर्भर रहते हैं.

एलपीजी की कमी ने तमाम मज़दूरों को गांव लौटने के लिए मजबूर कर दिया है, जहां रोज़गार की वही अनिश्चितता उनका इंतज़ार कर रही है जिसकी वजह से उन्होंने काम की तलाश में पलायन किया था.

तमिलनाडु छोड़ने से पहले बालो और उनके साथियों ने कई विकल्प आज़माए, लेकिन कोई भी कारगर साबित नहीं हुआ. एक सप्ताह तक उन्होंने 300 रुपए प्रति किलो की दर से एलपीजी ख़रीदी. यह राशि वाजिब क़ीमत से तीन गुना ज़्यादा थी. “लेकिन बाद में उस क़ीमत पर भी गैस मिलना बंद हो गया,” वे बताते हैं.

इसके बाद वे एक स्थानीय ढाबे पर खाने लगे, लेकिन वहां भी क़ीमतें बढ़ा दी गईं.

अरपा के ही एक अन्य निर्माण मज़दूर मुन्ना पासवान (36), जो बालो के साथ काम करते थे, कहते हैं: “जो मुर्गा-भात पहले 90 रुपए में मिलता था अचानक 160 रुपए का हो गया. इसलिए हमने वहां खाना बंद कर दिया.”