भीड़ में ऐसे लोग भी शामिल थे, जो देश के उन इलाक़ों से आए थे जो शायद ही कभी एक ही राजनीतिक मंच पर साथ दिखाई देते हों. भले ही उनके बीच सैकड़ों किलोमीटर की दूरी थी, पर जिन समस्याओं का वे सामना कर रहे थे, वो तक़रीबन एक जैसी हैं. वे रात भर का सफ़र करके पहुंचे. किसी ने बसों में एक दिन से ज़्यादा समय बिताया, तो किसी ने ट्रेनों में. उनके कंधों पर बैग थे, हाथों में पानी की बोतलें, लपेटकर रखे गए बैनर और घर से लाया हुआ खाना. वे अपने पीछे खेत, जंगल, कक्षाएं, छोटे कारोबार और निर्माण स्थलों पर चल रहे काम छोड़कर आए थे. इनमें से कई लोग पहली बार संसद देखने आए थे. वे किसानों और दिहाड़ी मज़दूरों के बेटे-बेटियां थे, आदिवासी युवा थे, अपने परिवार में पहली बार कॉलेज पहुंचने वाले स्नातक थे, दिहाड़ी मज़दूर थे आदि थे.

सालों तक पढ़ने-लिखने, इंतज़ार करने और उम्मीद लगाए रखने के बाद अब उनका सिर्फ़ एक ही सवाल है, उनका भविष्य आख़िर कैसा होगा?

आंदोलन की अगुआई कर रही कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना नाम 'कॉकरोच' शब्द से लिया है. बेरोज़गार युवाओं के लिए एक मौजूदा न्यायाधीश द्वारा इस्तेमाल किए गए इस अपमानजनक शब्द को उन्होंने अपनी पहचान बनाया. यही शब्द अब उनके लिए जिजीविषा और ख़ामोश न रहने के संकल्प का प्रतीक बन गया है.

प्रदर्शनकारियों की तत्काल मांगों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा, पेपर लीक की घटनाओं की पारदर्शी जांच, दोषियों की जवाबदेही तय करना, समय पर सरकारी भर्तियां कराना और देश की परीक्षा और भर्ती व्यवस्था में युवाओं के भरोसे की बहाली के लिए सुधार लागू करना शामिल है.

इस आंदोलन को शिक्षा में सुधार के लिए काम कर रहे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का भी समर्थन मिला. उन्होंने आंदोलन के समर्थन में दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की. 18 जुलाई को क़रीब तीन हफ़्ते तक लगातार भूख हड़ताल पर रहने के बाद दिल्ली पुलिस वांगचुक को जबरन उठाकर सफ़दरजंग अस्पताल ले गई. पुलिस के मुताबिक़ डॉक्टरों ने उनकी लगातार बिगड़ती सेहत देखते हुए तुरंत मेडिकल सहायता की सलाह दी थी.