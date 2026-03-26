मोना, शेख़ मंसूरी समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं, जिसे राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है. वह पारी से बताती हैं, "पहले केवल हमारा समुदाय ही इस पेशे में था. लेकिन अब अन्य जातियां भी इस काम से कमाई करने लगी हैं."

मोना का अनुमान है कि पूरे शहर में लगभग 100–150 महिलाएं इस काम में लगी हैं. उनका काम महत्वपूर्ण है, लेकिन बांसुरी की सप्लाई और बिक्री पर थोक व्यापारी और खुदरा विक्रेता नियंत्रण रखते हैं. वही इसकी क़ीमत, मज़दूरी तय करते हैं और पीलीभीत के बाहर, आमतौर पर मथुरा में, ख़रीदारों से सौदा करते हैं. दिहाड़ी मज़दूर, जो ज़्यादातर पुरुष होते हैं, बांस को बांसुरी का आकार देते हैं और 500 टुकड़ों के लिए उन्हें लगभग 300–350 रुपए मिलते हैं, जो उत्तर प्रदेश में अर्ध-कुशल और कुशल मज़दूरी (465.13 रुपए और 521 रुपए) से काफ़ी कम है.

मोना की दिनभर की लगभग 300 रुपए की कमाई सोनम और शबनम के साथ बांटी जाती है, जिससे उनकी आय न्यूनतम मज़दूरी से भी काफ़ी कम रह जाती है.

मोना ‘काशकाराें’ (थोक व्यापारी) के अधीन दिहाड़ी मज़दूर के रूप में काम करती हैं. काशकारों के पास कच्चा माल ख़रीदने, मज़दूर रखने और बांसुरियों को पीलीभीत के बाहर के बाज़ारों तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी पूंजी होती है. मोना के पति शकील अहमद कहते हैं, "काशकारों की पत्नियां बांसुरी बनाने का काम नहीं करतीं, क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं होती. उनके पास परिवार चलाने के लिए पर्याप्त साधन होते हैं.”