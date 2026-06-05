पंढरपुर क़स्बे के पास एक छोटे से गांव के रहने वाले अमोल ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी और वह अपने माता-पिता की मदद के लिए छोटे-मोटे काम करने लगे थे. वह कहते हैं, “मैं फ़िलहाल एक व्यापारी के यहां ड्राइवर का काम करता हूं. मेरा काम इलाक़े के अलग-अलग किसानों की फ़सल ढोकर मंडियों तक पहुंचाना है.”

यह दो लोगों का काम होता है. एक व्यक्ति टेंपो चलाता है और दूसरा पीछे बोरे लादता है. लेकिन अतिरिक्त कमाई के लिए अमोल दोनों काम अकेले करते हैं. इस बेहद कठिन और कमर तोड़ देने वाले काम के बदले उन्हें महीने के सिर्फ़ 10,000 रुपए मिलते हैं. यही उनकी आय का एकमात्र ज़रिया है. उनकी 10 एकड़ खेती की ज़मीन उपजाऊ तो है, लेकिन पारिवारिक विवाद में फंसी होने के कारण ज़मीन बेकार पड़ी है.

अमोल की कमाई से उनके पांच सदस्यीय परिवार का गुज़ारा मुश्किल से हो पाता है. उनकी मां रंजना, जिनकी उम्र 65 से ऊपर है, पैसे की तंगी के कारण अपने जोड़ों के दर्द का इलाज कराने डॉक्टर के पास नहीं जा सकीं. लेकिन जब उनके बेटे रोहन की दाईं आंख के ऊपर गांठ उभर आई, तो घबराए अमोल ने तुरंत उसे डॉक्टर को दिखाया. डॉक्टर ने सीटी स्कैन कराने की सलाह दी.

रिपोर्ट ज़्यादा चिंताजनक नहीं थी. डॉक्टर ने बताया कि रोहन के माथे पर एक सामान्य सी गांठ है, जो नियमित दवाइयों से ठीक हो जाएगा. लेकिन गांव के एक पड़ोसी ने अमोल से कहा कि सिर की यह गांठ शायद रोहन के पढ़ाई में कमज़ोर होने की वजह हो सकती है. तभी अमोल के चचेरे भाई ने उसे यूट्यूब लिंक भेजा और ‘गडगे महाराज’ के पास जाने की सलाह दी.

अमोल बताते हैं, “चूंकि हम जा ही रहे थे, इसलिए मेरी मां ने भी अपने जोड़ों के दर्द के इलाज की उम्मीद में हमारे साथ चलने का फ़ैसला कर लिया.”

नौ घंटे के बस के सफ़र के बाद वे तीनों किसी तरह एक साझा ऑटो में बैठे और अपने अंतिम ठिकाने तक पहुंचे. अहिल्यानगर जिले (पूर्व में अहमदनगर) के वडगांव पान गांव में बने राजेंद्र गडगे के विशाल आश्रम को देखकर अमोल की आंखें फटी रह गईं. उन्हें भीड़ की उम्मीद थी, लेकिन अलग-अलग जातियों और वर्गों से आए लोगों का ऐसा जनसैलाब देखकर वह हैरान रह गए. उनमें से एक व्यक्ति ऐसा भी था, जिसके शरीर में कैथेटर लगा हुआ था और जो ठीक से सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था.

‘बाबा’ की एक झलक पाने के लिए मची अफ़रा-तफ़री ने अमोल को एक साथ भरोसा भी दिलाया और चिंता में भी डाल दिया. इतनी भीड़ देखकर उन्हें लगा कि संगमनेर तक आने का उनका फ़ैसला शायद सही था. लेकिन उसी भीड़ को देखकर उनके मन में यह सवाल भी उठा कि आख़िर वह गडगे से अकेले में बात कैसे कर पाएंगे.