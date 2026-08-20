यह भूभाग मोटे तौर पर तीन हिस्सों में बंटा है. ऊपरी ढलान जंगलों से ढकी हैं. इनमें खोनोमा नेचर कंज़र्वेशन एंड ट्रैगोपन सैंक्चुअरी भी शामिल है, जो क़रीब 20 से 25 वर्ग किलोमीटर में फैले घने जंगलों की रक्षा करती है. यहीं के एक निवासी ख्रीबू मेयासे बताते हैं कि 1998 में खोनोमा के लोगों ने स्वेच्छा से अपने जंगल का एक बड़ा हिस्सा सामुदायिक संरक्षण क्षेत्र के रूप में सुरक्षित कर दिया था. इसी वजह से इस गांव को भारत के पहले ‘हरित गांव’ के रूप में पहचान मिली. ख्रीबू मेयासे खोनोमा इकोटूरिज़्म मैनेजमेंट कमेटी के साथ स्वतंत्र गाइड के रूप में काम करते हैं.

बीच की ढलानें झूम खेती के लिए आरक्षित हैं, जहां असिनो और उत्सोनो की ज़मीनें हैं. किसान एल्डर वृक्षों पर आधारित पारंपरिक झूम प्रणाली अपनाते हैं. यह कृषि-वनीकरण की एक स्थानीय पद्धति है, जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले एल्डर वृक्ष (अल्नूस नेपालेंसिस) को झूम खेती के साथ जोड़ा जाता है. एल्डर नागालैंड का राजकीय वृक्ष भी है.

ज़मीन तैयार करते समय इन पेड़ों को काटकर गिराने के बजाय किसान समय-समय पर उनकी छंटाई करते हैं. इसके लिए मुख्य तने को ज़मीन से करीब दो मीटर की ऊंचाई पर काट दिया जाता है, जिससे उनमें नई शाखाएं और पत्तियां निकल सकें. असिनो कहती हैं, “हमारे खेतों के आसपास के एल्डर पेड़ क़रीब चालीस साल पुराने हैं. कुछ तो सौ साल से भी ज़्यादा पुराने हैं.”

यह प्रणाली प्राकृतिक रूप से मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखती है और इस तरह पारंपरिक स्थानांतरित खेती में आवश्यक लंबे परती अंतराल की ज़रूरत कम हो जाती है.

उत्सोनो पारी को बताती हैं, “वसंत और गर्मियों की शुरुआत में हम मुख्य रूप से आलू उगाते हैं और गर्मियों में अपने झूम खेतों में मक्का, बाजरा, कद्दू, खीरा, मिर्च और दूसरी फ़सलें लगाते हैं.”

वह आगे कहती हैं, “अपनी ज़रूरतें पूरी करने के बाद जो उपज बच जाती है उसे हम स्थानीय दुकानदारों को बेच देते हैं. वे उसे कोहिमा ले जाते हैं.” महिलाओं के मुताबिक़, खेती से उनकी सालाना आमदनी क़रीब 40,000 रुपए है. उनके पति भी किसान हैं और इसके साथ ही पार्ट-टाइम ड्राइवर का काम करते हैं, जिससे साल में क़रीब एक लाख रुपए कमा लेते हैं.

असिनो कहती हैं, “हमारे पास धान के खेत भी हैं.” वह गांव की निचली ढलानों की ओर इशारा करती हैं, जहां सीढ़ीनुमा खेतों में धान की खेती होती है. धान की कटाई अक्टूबर के आसपास होती है. किसान यहां कई पारंपरिक क़िस्में उगाते हैं, जिनमें चिपचिपे दानों वाला चिपचिपा चावल (स्टिकी राइस) भी शामिल है. यह भी पढ़ें और देखें: चांकी में मिपांमिं का भोज