घाट पर लकड़ी बेचने वाले बलबीर चौधरी कहते हैं, “पहले एक मन [स्थानीय माप, लगभग 40 किलो] लकड़ी 500-550 रुपए में मिलती थी, अब 700-800 रुपए लग रहे हैं. क़रीब 80 किलो वज़न वाले एक शव के लिए क़रीब छह मन [लगभग 240 किलो] लकड़ी चाहिए होती है. लेकिन अब कुछ परिवार चार या पांच मन में ही काम चला रहे हैं और अपनी हैसियत के हिसाब से रस्में छोटी कर रहे हैं.” सीधी बात यह है कि ईरान युद्ध के कारण पैदा हुई एलपीजी क़िल्लत ने जलावन की लकड़ी की मांग बढ़ा दी है, जिसका असर अंतिम संस्कारों पर भी पड़ा है.

श्लोक (29) हाईस्कूल से आगे नहीं पढ़ पाए. वह 14 साल की उम्र से यह काम कर रहे हैं. “मैं अपने पापा के साथ आता था और उनकी मदद करता था. अब वे नहीं रहे, तो सिर्फ़ मैं और अम्मा हैं. इसलिए मैं उनके लिए काम करता हूं.” श्लोक के पैर अचानक गर्म राख के ढेर पर फिसलते हैं और वह हंस पड़ते हैं. “मैं थोड़ा नशे में हूं. यहां की बदबू, माहौल और लाशों के बीच बिना नशे के काम नहीं किया जा सकता,” वह पारी से कहते हैं. इस वक़्त सुबह के सिर्फ़ 10 बजे हैं.

“गैस की कमी ने हमें बहुत मुश्किल में डाल दिया है. लेकिन हम डोम लोग इससे उसी तरह निपट रहे हैं जिस तरह सिर्फ़ हम ही निपट सकते हैं,” श्लोक कहते हैं. वह सिगरेट का लंबा कश लेते हैं और दिन के अपने पहले ग्राहक का इंतज़ार करने लगते हैं.