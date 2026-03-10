अस्पताल के अधिकारियों का कहना है कि पश्चिमी सिंहभूम ज़िले में 56 थैलेसीमिया मरीज़ हैं जिन्हें नियमित रक्त चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है. गुमनाम रहने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में पाया गया कि मरीज़ों को सचमुच संक्रमित ख़ून चढ़ाया गया था. उन्होंने कहा, “ब्लड बैंक की जांच प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी मिली थी, जिसे ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं.”

उन्होंने आगे कहा, “2023 से 2025 के बीच 259 लोगों ने रक्तदान किया था. अब तक हम लगभग 70 लोगों का पता लगा पाए हैं, जिनमें से चार की रिपोर्ट रिएक्टिव [प्रतिक्रियाशील] आई है. इस ख़बर के बाद कई रक्तदाता डर गए हैं और जांच के लिए आगे नहीं आ रहे.”

भारत में पिछले कुछ वर्षों में एचआईवी के नए मामलों में तेज़ गिरावट आई है. झारखंड में भी नए संक्रमणों में बड़ी कमी देखी गई है. लेकिन आंकड़े पूरी कहानी नहीं बताते. सदर अस्पताल के एक अधिकारी कहते हैं, “हमारे ज़िले में आधिकारिक तौर पर 664 लोग एचआईवी पॉजिटिव हैं, लेकिन असली संख्या इससे कहीं ज़्यादा है. पिछले साल अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की अचानक की गई जांच में हमने 400 महिलाओं की जांच की थी, जिनमें से पांच एचआईवी पॉजिटिव पाई गईं.”

ज़्यादातर अस्पताल, जिनमें यह अस्पताल भी शामिल है, एचआईवी की जांच के लिए रैपिड टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं. ये जल्दी नतीजा देते हैं, लेकिन कभी-कभी ग़लत पॉज़िटिव दिखा सकते हैं या शुरुआती संक्रमण पकड़ नहीं पाते. पॉज़िटिव नमूनों को पुष्टि के लिए एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी) केंद्र भेजा जाता है. लेकिन निगेटिव रिपोर्ट आने से हमेशा यह साबित नहीं होता कि संक्रमण नहीं है. एलाइजा टेस्ट ज़्यादा भरोसेमंद माना जाता है और यह संक्रमण के 30-45 दिन बाद वायरस का पता लगा सकता है. एनएटी या पीसीआर टेस्ट इससे भी जल्दी, 12–21 दिन में वायरस पकड़ सकते हैं, लेकिन ये जांच बहुत कम जगह उपलब्ध हैं.

अधिकारी कहते हैं, “हम पिछले दो महीनों से एलाइजा मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं. पूरे राज्य में एनएटी जांच सिर्फ़ तीन केंद्रों पर होती है, हमारे ज़िले में एक भी नहीं है.”

इन तरीक़ों के बावजूद रक्त चढ़ाने से संक्रमण का ख़तरा पूरी तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ़ कम किया जा सकता है. दिसंबर 2025 में मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां थैलेसीमिया का इलाज करा रहे छह बच्चे एचआईवी पॉजिटिव पाए गए थे.