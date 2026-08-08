आर. नल्लकन्नु 1925-2026

भारत जी आज़ादीअ जी जंग जे आख़िरीं हयात नाइकनि मां हिकु आर. नल्लाकन्नू 25 फ़रवरी जो गुज़ारे वियो। हू 101 सालनि जो हो ऐं बेशक तमिलनाडु में इन नस्ल जो आख़िरी शख़्सु हो।। हू उपनिवेशवाद-विरोधी वेढ़ाकनि जी उन गुम थींदड़ नस्ल जो हो, जंहिं जो ज़िक्रु मुंहिंजे किताबु,"द लास्ट हीरोज: फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ़्रीडम" में कयो वियो आहे।

आज़ादी ॾींहुं 2022 ते, तमिलनाडु सरकार हुन खे थगैसल तमिलर इनामु सां सन्मानितु कयो – जेको सूबे जो बहितरीन इनामु आहे ऐं जंहिं जी रक़म 10 लख रूपिया आहे। कॉमरेड आरएनके, जहिड़े नाले सां संदसि नामा‍चारी हुई, इनामु क़बूलु कयो लेकिनि 10 लख जी रक़म मुख्यमंत्री राहत कोष में मोटाए डि॒नी ऐं पंहिंजी तर्फ़ां 5,000 रूपया पिणु डि॒नी। हू हिक अहिड़ी शख़्सियत जो मालिक हो, ऐं हू परॻणे में हारी तहरीक जे बानी अॻवाननि मां हिक हो।। हुन जे चलाणे सां तमिलनाडु में हिक दौर जी पुॼाइणी थी आहे।