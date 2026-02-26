ଆର. ନଲ୍ଲାକନ୍ନୁ ୧୯୨୫ – ୨୦୨୬
ଆର. ନଲ୍ଲାକନ୍ନୁ ଭାରତୀୟ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବା ଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ଫେବ୍ରୁୟାରୀ ୨୫ ତାରିଖ ଦିନ ଇହଧାମରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୧୦୧ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ତାମିଲନାଡୁରେ ସେହି ସମୟର ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ। ଉପନିବେଶବାଦୀ ଶକ୍ତି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରି ଲୋପ ପାଇଯାଉଥିବା ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ରୂପେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁସ୍ତକଟିଏ ଲେଖିଛି - ଦି ଲାଷ୍ଟ ହିରୋଜ: ଫୁଟ ସୋଲଜର୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫ୍ରିଡମ।
୨୦୨୨ର ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ ଦିନ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଦଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ରହିଥିବା ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଥାଗାଇସାଲ ଥାମିଝାର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜନମୁଖରେ ଅଧିକନ୍ତୁ ଜଣାଶୁଣା କମ୍ରେଡ଼ ଏନଆରକେ ପୁରସ୍କାରଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆଉ ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଯୋଗ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେ ଥିଲେ ଏହି ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ସମ୍ପନ୍ନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ରାଜ୍ୟରେ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକାରୀ ନେତା।
ପଢନ୍ତୁ ଆର.ନଲ୍ଲାକନ୍ନୁ ଅନେକ ବିସ୍ମୃତ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି