“जंगल होंदा सी, बॉर्डर अग्गे ऐथे सी. असी खेती दे लिए तयार कित्ता सी [यहां जंगल हुआ करता था, पास में ही बॉर्डर था. हमने ही इस ज़मीन को खेती के लिए तैयार किया था],” रुलिया याद करते हैं. उन्होंने अपने ढहे हुए घर की ईंटों को जोड़कर एक अस्थायी झोपड़ी बना ली है, जहां वह पूरे दिन रोज़ सरकारी अधिकारियों के आने का इंतज़ार करते रहते हैं, ताकि यह तय हो सके कि उन्हें मुआवज़ा मिलेगा या नहीं.

सीमा से सटे फाज़िल्का ज़िले के लगभग 25 गांवों के अधिकांश निवासी राय सिख समुदाय से हैं, जिन्हें पंजाब में अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है. उन्हें बंटवारे के कुछ वर्षों बाद इस भूमि पर बसाया गया था. परिवारों को कृषक के रूप में मान्यता मिली, लेकिन ज़मीन का स्वामित्व सरकार के पास ही रहा. ऐसी ज़मीन को कच्ची ज़मीन (अपंजीकृत भूमि) कहा जाता है.

सतलुज के किनारे की कुछ ज़मीन, जैसी कि अशोक, रुलिया और जसवीर द्वारा जोती जाती है, कच्ची ज़मीन है. जब बाढ़ आती है, तो इस अपंजीकृत भूमि पर हुई फ़सल क्षति के लिए मुआवज़ा पाना आसान नहीं होता, जबकि किसान लगभग आधी सदी से यहां खेती कर रहे हैं.

पंजाब सरकार ने क्षतिग्रस्त फ़सल के लिए 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवज़े की घोषणा की, लेकिन किसानों का कहना है कि यह राशि बेहद कम है और इससे धान की खेती की लागत भी नहीं निकलती. लेकिन यह राशि भी हर किसी को मिलेगी, यह पक्का नहीं होता.

“हमें नहीं पता कि कच्ची ज़मीन पर नष्ट हुई फ़सल के लिए मुआवज़ा मिलेगा भी या नहीं. अधिकारी इस बारे में कुछ कह नहीं रहे,” अशोक ने सितंबर में पारी से कहा.

“साडे ते हुण 15 लाख कर्जा है [अब हमारे ऊपर 15 लाख रुपए का क़र्ज़ है],” अशोक कहते हैं. इसमें वे 5 लाख रुपए भी शामिल हैं जो उन्होंने और उनके भाई ने आढ़ती (कमीशन एजेंट) से धान बोने के लिए उधार लिए थे. वही धान बाढ़ में नष्ट हो गई. हर मौसम में खेती के ख़र्च पूरे करने के लिए वे आढ़ती से उधार लेते हैं. फ़सल बेचने पर वह उनकी भुगतान राशि से क़र्ज़ काट लेता है.

“सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है कि हम इस ज़मीन पर खेती करते हैं. जब तक हमें स्वामित्व अधिकार नहीं मिलते, तब तक ज़मीन केंद्र सरकार की ही रहती है,” अशोक कहते हैं, जो इस बात के लिए चिंतित रहते हैं कि बच्चों की स्कूल फ़ीस, आपात चिकित्सा ख़र्च और दूसरे ज़रूरी ख़र्च कैसे पूरे होंगे.