हमने इन्हें अपने घर बनाए हैं,” हालम्मा 5×5 के किनारों पर बने चार क्रॉस वाले खानों की ओर इशारा करते हुए कहती हैं. यह संरचना और उसके खाने गांव के मंदिर के पीछे बने एक ऊंचे चबूतरे की धूसर टाइलों पर रंगे हुए हैं, जहां वे बैठकर खेलती हैं. हर क्रॉस वाला खाना एक खिलाड़ी का ‘घर’ होता है. हर घर में उस खिलाड़ी की चार गोटियां होती हैं, जिन्हें चूड़ी के टुकड़ों के अलग-अलग रंगों या आकारों से पहचाना जाता है. इमली के बीज (पासे) फेंकने पर खिलाड़ी तय करता है कि किस गोटी को आगे बढ़ाना है. इसमें कुछ रणनीति भी दिखती है, लेकिन हमें वह समझ नहीं आती. बीच में बना एक क्रॉस वाला खाना हमारे लिए अब भी रहस्य बना रहता है.

“जब किसी खिलाड़ी की सारी गोटियां बीच वाले क्रॉस तक पहुंच जाती हैं, तो खेल ख़त्म हो जाता है,” नागराज बताते हैं. वे पचास के आसपास की उम्र के एक दर्शक हैं, जो महिलाओं के पीछे शांत बैठे हैं, और अब बात समझाने के लिए अचानक सक्रिय हो उठते हैं. “धान के खेतों में काम करने और दोपहर का खाना खाने के बाद वे यहां खेलने इकट्ठा होती हैं. घर के भीतर मनोरंजन का कोई साधन नहीं. न बिजली, न टेलीविज़न. इसलिए वे चार बजे तक खेलती रहती हैं,” वे बताते हैं.

हालम्मा इमली के बीज हमारे हाथों में थमा देती हैं. हमें फिर से खेल में खींच लाती हैं. ख़ुद को साबित करने का यह एक और मौक़ा है. इस बार बीज रंगे हुए बोर्ड पर ठीक से गिरते हैं. चार में से दो सही तरफ़ से ऊपर. तालियां बजती हैं, और हमारी चूड़ी की गोटी दो खाने आगे बढ़ती है. हमें अब भी इस खेल का नाम नहीं पता है.

“इसे कट्टेमने कहते हैं,” पास खड़ा गांव का एक और युवक, जो महिलाओं से हमारी बातचीत सुन रहा था, बीच में बोल पड़ता है.