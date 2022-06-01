बिना जाल के मछली और झींगे पकड़ने वाले व्यक्ति ने पूरा ध्यान खींच लिया था. उन्होंने बताया, "मैंने कभी जाल का इस्तेमाल नहीं किया. मैं हाथों से ही मछली पकड़ता हूं. मुझे पता है कि वे [मछली] कहां छिपी रहती हैं.” नदी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने आगे कहा, "पत्थरों के ये किनारे, और नदी के भीतर पानी में बैठे वे खरपतवार तथा शैवाल नज़र आ रहे हैं? चिंगरी यहीं रहते हैं."

मैंने नदी में झांककर देखा, तो मुझे खरपतवार और शैवाल में छिपे झींगे नज़र आ गए, जिनके बारे में अनिरुद्ध बात कर रहे थे.

जब हम दोबारा उनके दोपहर के भोजन के बारे में बात कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि भोजन के लिए वह चावल का प्रबंध कहां से करते हैं. उन्होंने कहा, "अगर मैं अपनी छोटी सी ज़मीन पर कड़ी मेहनत करके धान की खेती करूं, तो अपने परिवार की एक साल की ख़ुराक के लिए, किसी तरह पर्याप्त चावल का इंतज़ाम कर लेता हूं."

पुरुलिया के पुंचा ब्लॉक के कोईरा गांव में रहने वाला यह परिवार, पश्चिम बंगाल की अनुसूचित जनजाति भूमिज समुदाय से ताल्लुक़ रखता है. साल 2011 की जनगणना के अनुसार, गांव की कुल 2,249 की आबादी में से आधी से ज़्यादा जनसंख्या आदिवासियों की है. इनकी आजीविका और भोजन, दोनों नदी पर निर्भर करता है.

अनिरुद्ध जितनी भी मछली पकड़ते हैं, वह उन्हें बेचते नहीं है. ये मछलियां उनके परिवार का ख़ुराक होती हैं. वह कहते हैं कि मछली पकड़ना उनके लिए काम नहीं है; इसमें उन्हें मज़ा आता है. लेकिन, उनकी आवाज़ से उदासी झांकने लगती है, जब वह बताते हैं, "मुझे जीविकोपार्जन के लिए दूर देश जाना पड़ता है." काम की तलाश में वह महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश पलायन करते हैं, जहां वह मुख्य रूप से निर्माण-स्थलों पर मज़दूरी करते हैं या कोई अन्य काम पकड़ लेते हैं.

साल 2020 के कोविड -19 लॉकडाउन के दौरान, वह नागपुर में फंस गए थे. उस दौर को याद करते हुए वह बताते हैं, “मैं एक बिल्डिंग के निर्माण कार्य के लिए, ठेकेदार के साथ वहां गया था. उन दिनों में गुज़ारा करना बहुत मुश्किल हो गया था. एक साल पहले मैं वहां से लौट आया, और अब तय किया है कि वापस नहीं जाऊंगा; क्योंकि मेरी उम्र हो चली है."

कोईरा के 40 वर्षीय निवासी अमल महतो पेशे से शिक्षक हैं. उन्होंने बताया कि पुरुलिया ज़िले के पुरुष काम की तलाश में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, और तमाम दूसरे राज्यों का रुख़ करते हैं. इसके अलावा, वे बंगाल के भीतर भी यहां-वहां पलायन करते हैं. पूर्व में एक स्थानीय समाचार पत्र के लिए बतौर रिपोर्टर काम कर चुके अमल बताते हैं कि लोग खेती की लागत को वहन करने के लिए जो ऋण लेते हैं उसे चुकाने की ख़ातिर पलायन करने को मजबूर होते हैं. अमल के मुतबिक़, मर्दों के घर पर न रहने की स्थिति में, घर की महिलाएं अपने परिवार का पेट पालने के लिए खेतिहर मज़दूरी करती हैं. अमल कहते हैं, “ज़मीन के बेहद छोटे टुकड़ों पर मालिकाना हक़ रखने वाले आदिवासी परिवारों के लिए, यह किसी श्राप की तरह है. वे महाजनों [साहूकारों] से क़र्ज़ लेते हैं.”