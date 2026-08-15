جنوری کا مہینہ چل رہا ہے اور تمل ناڈو کے ہوسور تعلق کے کھیتوں میں کٹی ہوئی فصلوں کے ڈھیر سوکھنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے تقریباً ایک ہفتہ سے راگی کو دھوپ میں سوکھنے کے لیے اس لیے چھوڑ دیا ہے، تاکہ سبز ڈنٹھلوں سے تغذئی عناصر راگی کے بیجوں میں جمع ہو جائیں۔
خود کو کڑی دھوپ سے بچانے کے لیے کچھ مرد ایک چھوٹے، خستہ حال شیڈ کے نیچے کھڑے ہیں۔ انھیں میں سے ایک، ۵۲ سالہ نرائنپّا بھی ہیں، جو نیلی کھادی کی دھوتی پہنے ہوئے ہیں اور خود کو تپتی دھوپ سے بچانے کے لیے سر پر ایک ہلکا تو لیہ رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا تعلق تمل ناڈو کے کرشنا گیری ضلع کے پلوَن پلّی گاؤں سے ہے۔ انہوں نے ۵ء۱ ایکڑ زمین کرائے پر لی ہے، جس پہ وہ برسات کے بعد زیادہ تر راگی اور ہُرالی کالو (چنا) اگاتے ہیں۔ ہوسور، جو کہ ایک مصروف صنعتی مرکز ہے، ان کے گاؤں سے محض ایک گھنٹہ کی پیدل مسافت پر ہے۔