रोशन की मदद से पुलिस ने किडनी बेचने वाले एक और आदमी का भी पता लगाया. उसकी ख़ून की रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी आई थी, जिसके कारण कंबोडिया में उसका ऑपरेशन नहीं हो पाया था. चार्जशीट के मुताबिक़, इस घटना के छह महीने बाद नई दिल्ली के ऑर्गन ट्रांसप्लांट सर्जन डॉ. रविंदर पाल सिंह ने स्टार केआईएमएस अस्पताल में उसकी सर्जरी कर किडनी निकाल दी. उसने पुलिस को बताया, “डॉ. कृष्णा ने 8 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन मुझे वास्तव में सिर्फ़ 5.5 लाख रुपए मिले.” उसे भी यही लगता था कि सुंचु एक योग्य डॉक्टर हैं.

चार्जशीट में डॉ. रविंदर पाल सिंह और स्टार केआईएमएस से जुड़े डॉ. राजारत्नम गोविंदास्वामी को अंगों की कालाबाज़ारी के इस नेटवर्क में शामिल दो डॉक्टरों के रूप में नामज़द किया गया है.

डॉ. गोविंदास्वामी और सुभजीत पाल फरार हैं. सुभजीत पाल एक दलाल के तौर पर सुंचु की मदद करता था और मेडिकल जांच से लेकर अस्पताल में होने वाली सभी प्रक्रियाओं का इंतज़ाम और देखरेख करता था.

फ़िलहाल, पुलिस की जांच का ध्यान चार्जशीट में नामज़द दो फरार आरोपियों को गिरफ़्तार करने और डॉ. रविंदर पाल सिंह की भूमिका को पूरी तरह सामने लाने पर है.

डॉ. सिंह क़रीब छह महीने तक गिरफ़्तारी से बचते रहे. लेकिन 24 जून को उन्होंने चंद्रपुर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच उनकी अग्रिम ज़मानत की याचिका ख़ारिज कर चुकी थी. इसके बाद अदालत ने उनके ख़िलाफ़ दर्ज एफ़आईआर रद्द करने की उनकी याचिका भी “चलने योग्य नहीं” बताते हुए ख़ारिज कर दी. मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इन आदेशों में दख़ल देने से इंकार कर दिया और डॉ. सिंह को नियमित ज़मानत के लिए आवेदन करने को कहा.

अप्रैल में हाईकोर्ट में अग्रिम ज़मानत याचिका का विरोध करते हुए सरकारी वकील देवेंद्र चौहान ने सुंचु के उपकरणों से बरामद व्हाट्सऐप बातचीत का हवाला दिया और उसे अदालत की बेंच के सामने पेश किया. अब यह बातचीत सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा है. सुनवाई के दौरान अदालत में पेश किए गए इन सबूतों को पारी ने भी देखा है और इनमें कई परेशान करने वाली जानकारियां सामने आई हैं.

एक बातचीत में सुंचु कथित तौर पर डॉ. सिंह से कहता है कि बांग्लादेश में ढाका के पास एक गांव से तस्करी करके लाए गए एक ग़रीब व्यक्ति की बेंगलुरु में सर्जरी के बाद मौत हो गई थी, और सुंचु को उसके गांव जाकर उस आदमी की पत्नी को बतौर मुआवज़ा एक करोड़ रुपए देने पड़े, ताकि वह पुलिस में शिकायत न कर दे. साक्ष्य संख्या 3393 और 3415 के रूप में दर्ज व्हॉट्सऐप चैट्स में कथित रूप से इस बात की चर्चा है कि उस व्यक्ति का बेंगलुरु में चुपचाप अंतिम संस्कार कैसे किया गया. सबूत का हिस्सा बनी एक व्हाट्सऐप बातचीत से यह भी पता चलता है कि सुंचु ने डॉक्टर से कहा था कि इस घटना से हुआ पूरा आर्थिक नुक़सान पूरी टीम को मिलकर उठाना होगा.

इन बातचीतों से अनौपचारिक माध्यमों से किए गए पैसों के लेनदेन का भी पूरा ब्यौरा मिलता है. सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत को बताया कि सारे वित्तीय लेनदेन हवाला के ज़रिए किए जाते थे.