چوڑھو بنانے کے لیے درکار خام مال نیلگیری کے جنگلات میں قدرتی طور پر مل جاتا ہے، لیکن اب اس کی فراوانی میں بہت تیزی سے کمی آئی ہے۔
ویرمانگ بستی کی کلیانی بتاتی ہیں، ’’ہمارے پاس چوڑھومنی کی ایک وَلّی [بیل] تھی، مگر پاس میں کسی نے گھر بنایا تو اسے کاٹ دیا گیا۔‘‘ اب زیادہ تر خواتین مندر کے میلوں کے دوران بیچنے والوں یا گھوم پھر کر سامان فروخت کرنے والے دکانداروں سے بیج خریدتی ہیں۔
کوٹّ وَیَل بستی میں رہنے والی دیوی کہتی ہیں، ’’ہمیں یہ بیج ہمیشہ ارد گرد نہیں ملتے تھے۔ میرے شوہر جب کام کے سلسلے میں کیرالہ جاتے تو وہاں سے چوڑھومنی کے بیج لے آتے تھے۔‘‘ کوڈیما کو بھی یاد ہے کہ وہ ایک ایسے دکاندار سے یہ بیج خریدا کرتی تھیں جو اب اس دنیا میں نہیں ہے۔
عورتوں نے بتایا کہ موم جمع کرنا بھی اب ایک مشکل کام بن گیا ہے، کیونکہ بے ڈنک شہد کی مکھیوں کے چھتے اب پہلے کی نسبت کم رہ گئے ہیں۔ اسی طرح وہ دریائی کنارے جہاں کبھی کیوڑے کے پودے بڑی تعداد میں اُگا کرتے تھے، دریا کی گزرگاہ کو چوڑا کرنے کے لیے کھدائی کرنے والی مشینوں سے صاف کر دیے گئے ہیں۔ وَیَل [دلدلی یا دلدلی زمینوں] کا بھی یہی حال ہے، جہاں اب چائے، کافی اور کیلے کے پودے لگائے جاتے ہیں۔
کانجی کولّی بستی کی مادھی نے پاری کو بتایا، ’’کیوڑے کی پتیاں تلاش کرنے میں ہمیں اب تقریباً آدھا دن لگ جاتا ہے۔‘‘
قریب واقع مُدوملائی کے جنگلات کو ۲۰۰۸ میں ٹائیگر ریزرو قرار دے دیا گیا، جس کے نتیجہ میں یہاں رہنے والی بہت سی قبائلی برادریاں بے دخل ہو گئیں اور جنگل ان کے لیے بند کر دیا گیا۔
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