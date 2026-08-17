பல ஆண்டுகளாக சூது (பாரம்பரியக் காதணி) அணிந்ததால் அகலமாக விரிவடைந்துள்ள, தனது காது மடலை தொட்டுப் பார்க்கிறார், தேவி.
"என் அம்மாவும், உத்தம்மாவும் [பாட்டியும்] தான் என் காதுகளை விரிவுபடுத்த எனக்குக் கற்றுக்கொடுத்தார்கள்," என்று அவர் கூறுகிறார். பெரிய அளவிலான சூது அணிய, விரிவடைந்த காது மடல் அவசியமாகும்
எழுபது வயதைக் கடந்துள்ள தேவி, நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள தேவலா கிராமத்தில் தனது வீட்டின் திண்ணையில் அமர்ந்திருக்கிறார். "நாங்கள் முட்களைப் பயன்படுத்தி காதுகளைக் குத்துவோம்," என்று காது மடலில் தன் விரல்களை வருடிய வண்ணம் அவர் கூறுகிறார். "அதன் பிறகு சிறு எலுமிச்சை மரக் குச்சிகளைப் பயன்படுத்தி படிப்படியாக அதை விரிவுபடுத்துவோம். ஆனால் அது வலி மிகுந்ததாக இருந்தது. இருப்பினும் அது வளர் பருவத்தின் ஒரு பகுதியாக, பெண்ணாக மாறுவதில் இருந்த மகிழ்ச்சி அது," என்று புன்னகைத்தபடியே மேலும் கூறுகிறார்.