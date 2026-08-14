चुड़ू ठाहिण जे लाइ घुरिबल शयूं नीलगिरि जे झंगलनि में ई मिलंदियूं आहिनि, हाणे इन्हनि जी दस्तियाबी तेज़ीअ सां घटिजे पेई।
वेरमांगा बस्ती जी कल्याणी ॿुधायो, “असां वटि चूड़ूमणि जी हिक वल्ली [वलि] हूंदी हुई, मगरि भरिपासे में जॾहिं केरु घरु अॾारायो, त हुन वलि कटे छॾी। हाणे घणोकरे ज़ालूं मंदर जे मेलनि में दुकान वारनि खां या राहगीर विकणंदड़नि खां इहे बि॒ज ख़रीद कंदियूं आहिनि।
कोट्टवयल बस्ती जी देवी चवे थी, “असांखे इहे ॿिज सदाईं आसपासि जे इलाइक़े मां न मिलंदा हुआ। मुंहिंजो मुड़ुसु जॾहिं बि कमु सांगे केरल वेंदो हो, त हुतां चूड़ूमणि जा ॿिज वठी ईंदो हो।” कोडिमा उन्हनि खे जंहिं दुकानदार वटां ख़रीदु कंदी हुई, उहो हाणे चलाणो करे वियो आहे।
ज़ालूं चवनि थियूं त मेणु हथि करणु अठ काठियो कमु आहे, छाकाणि बिना डं॒ग वारियुनि मखियुनि (माखीअ मखि) जा मानारा अगे॒ जी भेट में ॾाढा घटि रहिजी विया आहिनि। केविड़ा जा वण टिण जंहिं दरियाउ जी कंधियुनि ते घणाई में हुआ, हुते खोटाई वारियुनि मशीनुनि दरियाउ जो पेट वधाइण वास्ते वणकार जो नासु करे छडि॒यो आहे। अहिड़ीअ रीति वयल याने पोसलुनि ते हाणे चांहि, कॉफ़ी ऐं केलनि जी पोख थियण लॻी आहे।
कांजिकोल्ली बस्ती जी माधी पारी खे ॿुधायो, “केविड़े जा पन ॻोल्हण में लॻभॻि अधि ॾींहुं लॻी वेंदो आहे।”
2008 में वेझनि ॿेलनि खे टाइगर रिज़र्व जी सुञाणप डि॒नी वेई। इन बैदि हुते रहंदड़ केतिरियुनि ई आदिवासी बिरादरियुनि खे ॿेलनि मां नेकाली डि॒नी वेई ऐं ॿेलनि ताईं संदनि रसाई न रही।
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