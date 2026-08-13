ਚੂਧੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੀਲਗਿਰੀ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲ਼ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
“ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਚੂਧੂਮਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਲੀ [ਵੇਲ] ਸੀ, ਪਰ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਦ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,” ਵੇਰਮੰਗਾ ਬਸਤੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫੇਰੀ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬੀਜ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
“ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕੇਰਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚੂਧੂਮਣੀ ਦੇ ਬੀਜ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ,” ਕੋਟਾਵਾਯਲ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦੇਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕੋਲ਼ੀਮਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਚੱਲ ਵੱਸਿਆ।
ਔਰਤਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੋਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਡੰਗ-ਰਹਿਤ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਛੱਤੇ ਵੀ ਘੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਈ ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਡਾ ਉੱਗਦਾ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਪੱਟ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਯਲ (ਦਲਦਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ) ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚਾਹ, ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਕੇਲੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
“ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ [ਕੈਡਾ ਲੱਭਣ ਲਈ] ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,” ਕਾਂਜੀਕੋਲੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮਾਧੀ PARI ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਨੇੜਲੇ ਮੁਦੁਮਲਾਈ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ 2008 ਵਿੱਚ ਬਾਘ ਰੱਖ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
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