ଚୋଡ଼ୁ ତିଆରି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ନୀଳଗିରି ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଧିକ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ବେରାମଙ୍ଗା ଗାଁର କଲ୍ୟାଣୀ କହନ୍ତି, ‘‘ଆମର ଏକ ଚୋଡ଼ୁମଣି ବଲ୍ଲି [ଲତା] ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ଜଣେ ଘର କରିବା ସମୟରେ ଏହା କଟା ହୋଇଗଲା।’’ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ମନ୍ଦିର ଉତ୍ସବ ସମୟରେ କିମ୍ବା ବୁଲାବିକାଳୀଙ୍କଠାରୁ ଏହି ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକୁ କିଣୁଛନ୍ତି।
କୋଟାବୟାଲ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଦେବୀ କହନ୍ତି, ‘‘ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଇପାରୁନୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କାମ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କେରଳ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେଠାରୁ ଚୋଡ଼ୁମଣି ମଞ୍ଜି ଆଣନ୍ତି। କୋଝିମା ଏବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଜଣେ ଦୋକାନୀଙ୍କଠାରୁ ଏହା କିଣୁଥିବା ମନେପକାନ୍ତି।
ମହିଳାମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମହମ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ସମସ୍ୟା, କାରଣ ଏବେ ନାହୁଡ଼ ନ ଥିବା ମହୁମାଛିଙ୍କ ଫେଣା ଖୁବ୍ କମ୍ ରହିଛି। ଏବଂ ଏକଦା ଯେଉଁ ନଈକୂଳଗୁଡ଼ିକରେ କାଇଡ଼ା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବଢ଼ୁଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାକୁ ଚଉଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଏସ୍କାଭେଟର ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ସଫା କରିଦିଆଯାଉଛି। ଯେମିତିକି ଭୟାଲ (ନଦୀପଠା)ରେ ଏବେ ଚା’, କଫି ଏବଂ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଯାଉଛି।
କାଞ୍ଜିକୋଲି ଗାଁର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ମାଧି ପରୀକୁ କହିଥିଲେ, ‘‘ଏବେ ଆମକୁ ପ୍ରାୟ ଅଧା ଦିନ ଲାଗିଯାଉଛି (କାଇଡ଼ା ଖୋଜିବା ପାଇଁ)।
ନିକଟସ୍ଥ ମଧୁମଲାଇ ଜଙ୍ଗଲଗୁଡ଼ିକୁ ୨୦୦୮ରେ ଏକ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ସମୁଦାୟଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା।
ପଢ଼ନ୍ତୁ: ମୁଦୁମଲାଇ ଆଦିବାସୀ-ଧୋକାରେ ହେଲେ ବାସଚ୍ୟୁତ