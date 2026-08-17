देवी आजी आपल्या कानपाळ्यांना बोटांनी गोजारते; कधीकाळी या पाळ्यांत 'चूडू' (पारंपरिक कर्णफुलं) असायची. आता त्या डुलांच्या जागी लोंबणाऱ्या कानपाळ्यांवरची भोकं आहेत.
“अम्मानं व उत्थमानं (आजी) मला शिकवलेलं, कानाच्या पाळ्यांना कसं ताणायचं ते,” देवी आजी म्हणते. वजनदार 'चूडू'साठी कानपाळी चांगली पसरट असावी लागते.
सत्तरीतली देवी आजी निलगिरी प्रदेशातील 'देवाला' गावात राहते. आपल्या घराच्या ओसरीवर बसल्याबसल्या ती सांगते, “आम्ही बाभळीच्या टोकदार काट्यांनी कानाला भोक पाडायचो,” कानपाळीची ती जागा चाचपत ती म्हणते, “आणि कडूनिंबाच्या काटकीनं कोरून कोरून ते भोक मोठं करायचो.”
बोळक्या तोंडानं गालात हसत ती पुढं म्हणते, “खूप ठणका लागायचा कानाला. पण मुलीनं बाई होता होता कळ सोसत एक एक पायरी चढायची असतेच ना; मुलीचं वयात येणं, असंच ठसठसतं - दुखरं सुख देणारं असतं.”