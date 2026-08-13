ചൂദ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ നീലഗിരിയിലെ കാടുകളിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്നവയാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവയുടെ ലഭ്യത കുത്തനെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
“ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചൂദുമണിയുടെ ഒരു വള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു. അടുത്ത് ആരോ വീടുപണിതപ്പോൾ അത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞു,” വെരമംഗ കുടിയിരുപ്പിലെ കല്യാണി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രോത്സവങ്ങളിലെ കച്ചവടക്കാരിൽനിന്നോ സഞ്ചരിക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരിൽനിന്നോ ആണ് മിക്ക സ്ത്രീകളും വിത്തുകൾ വാങ്ങുന്നത്.
“ഈ പ്രദേശത്തുനിന്ന് അത് എപ്പോഴും കിട്ടാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. ജോലിക്കായി കേരളത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴൊക്കെ എന്റെ ഭർത്താവ് അവിടെനിന്ന് ചൂദുമണി വിത്തുകൾ കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു,” കൊട്ടവയൽ കുടിയിരുപ്പിൽ താമസിക്കുന്ന ദേവി പറയുന്നു. ഒരു കടക്കാരനിൽനിന്നാണ് താൻ ചൂദുമണി വാങ്ങിയിരുന്നതെന്ന് കൊഴിമ ഓർക്കുന്നു. ആ കടക്കാരൻ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല.
തേൻ ശേഖരിക്കുന്നതും ഇപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾ പറയുന്നു. കുത്താത്ത തേനീച്ചകളുടെ കൂടുകൾക്ക് മുമ്പത്തേക്കാൾ ലഭ്യത കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൈത സമൃദ്ധമായി വളർന്നിരുന്ന നദീതീരങ്ങളും, ഇപ്പോൾ നദിയുടെ വീതി കൂട്ടുന്നതിനായി എക്സ്കവേറ്റർ യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിരപ്പാക്കി. ചായ, കാപ്പി, വാഴ എന്നിവ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനായി വയലുകളും (ചതുപ്പുകൾ) ഇപ്പോൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
“കൈത കണ്ടെത്താൻ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം അരദിവസം വേണം,” കാഞ്ചിക്കൊള്ളി കുടിയിരുപ്പിലെ മധി പാരിയോട് പറഞ്ഞു.
അടുത്തുള്ള മുതുമല വനങ്ങൾ 2008-ൽ കടുവാസങ്കേതമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ അവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന നിരവധി ആദിവാസി സമൂഹങ്ങൾ പുറത്താക്കപ്പെടുകയും അവർ വസിച്ചിരുന്ന വനമേഖലകൾ അടച്ചിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
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