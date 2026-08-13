ದೇವಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚೂಡು ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಿವಿಯೋಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ತೂತು ಬಿದ್ದು ಜೋಲಾಡುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮ ಕಿವಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಕೊಂಡರು.
“ಕಿವಿಯ ತೂತನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಿಗ್ಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಂಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದು ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ್ಮೆ [ಅಜ್ಜಿ],” ಎಂದರು ಅವರು. ಕಿವಿಯ ತೂತು ದೊಡ್ಡದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಚೂಡುವನ್ನು ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ.
ಎಪ್ಪತ್ತರ ಹರೆಯದ ದೇವಿಯವರು ನೀಲಗಿರಿಯ ದೇವಲ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಜಗಲಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. “ಮುಳ್ಳಿನಿಂದ ನಾವು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ತೂತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆಮೇಲೆ ನಿಂಬೆ ಗಿಡದ ಸಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಆ ತೂತಿನ ಒಳಗೆ ತೂರಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು,” ಎಂದು ಕಿವಿಯ ತೂತಿನ ಮೇಲೆ ಕೈಯಾಡಿಸುತ್ತಾ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
“ತುಂಬಾ ನೋವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲೇ ಬೇಕಿತ್ತು. ಹೆಣ್ಣುಮಗು ಹೋಗಿ ಹೆಂಗಸಾಗುವ ಖುಷಿ ಅದು,” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಕ್ಕರು.