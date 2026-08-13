चूडु बनाने के लिए ज़रूरी सामग्री नीलगिरि के जंगलों में ही मिलती है, पर अब इनकी उपलब्धता तेज़ी से कम हुई है.
वेरमांगा बस्ती की कल्याणी ने बताया, “हमारे पास चूड़ूमणि की एक वल्ली [लता] होती थी, मगर पास में किसी ने घर बनाया, तो उसे काट दिया.” अब ज़्यादातर महिलाएं मंदिर के मेलों में दुकानदारों से या घूम-घूमकर सामान बेचने वाले व्यापारियों से ये बीज ख़रीदती हैं.
कोट्टवयल बस्ती की देवी कहती हैं, “हमें ये बीज हमेशा आसपास नहीं मिलते थे. मेरे पति काम के सिलसिले में जब केरल जाते, तो वह वहां से चूड़ूमणि के बीज ले आते थे.” कोडिमा इन्हें जिस दुकानदार से ख़रीदती थीं, उसकी मृत्यु हो चुकी है.
महिलाओं ने बताया कि मधुमक्खी के छत्ते से मोम जुटाना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि डंक रहित मधुमक्खियों के छत्ते पहले की तुलना में काफ़ी कम बचे हैं. केवड़े के पेड़-पौधे जिन नदी किनारों पर कभी बहुतायत में उगते थे, वहां खुदाई करने वाली मशीनों ने नदी का पाट चौड़ा करने के लिए सफ़ाई कर दी है. इसी तरह वयल यानी दलदली ज़मीनों पर अब चाय, कॉफ़ी और केले की खेती होने लगी है.
कांजिकोल्ली बस्ती की माधी ने पारी को बताया, “केवड़े की पत्तियां तलाशने में हमें अब क़रीब आधा दिन लगता है.”
पास के मुदुमलई जंगलों को 2008 में टाइगर रिज़र्व घोषित कर दिया गया था. इसके बाद वहां के कई आदिवासी समुदाय बाहर कर दिए गए और उनके लिए जंगल बंद हो गए.
पढ़ें: मुदुमलई के आदिवासियों का विस्थापन– धोखे से