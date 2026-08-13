चूढ़ू कान का आभूषण है जिसे इप्पीमाला मक्कल समुदाय की महिलाएं पहनती हैं. पहले विवाहिताएं इसे नियमित रूप से पहनती थीं. कोडिमा को अपनी मां और नानी के चूढ़ू पहनने की याद है. तब वह महज़ 10 साल की थीं और कहती थीं, “मैं भी इसे पहनना चाहती हूं!” 65 साल बाद भी जब वह चूढ़ू देखती हैं, तो ख़ुशी से भर जाती हैं.

चूढ़ू बनाने में कोतुतेन मयानम यानी (मेलिपोनिनी प्रजाति की) डंक रहित मधुमक्खियों का मोम इस्तेमाल होता है. इसे तेन्कूडु यानी मधुमक्खियों के छत्तों से इस तरह इकट्ठा करते हैं कि मधुमक्खियों की बस्ती को कोई नुक़सान न पहुंचे. तेक्कुंपाड़ी बस्ती में अपने घर में बैठी कोडिमा कहती हैं, “मेरी मां ने मुझे कान के ये आभूषण बनाना और इनके लिए ज़रूरी चीज़ें कहां मिलेंगी, यह सिखाया.” युवावस्था में वह अपनी सहेलियों के लिए भी चूढ़ू बनाया करती थीं. “मेरे बच्चे काडु [जंगल] से मयानम [मधुमक्खी का मोम] ला दिया करते थे. हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उनमें से कई हमारे आसपास की ज़मीन से ही मिल जाती हैं.”

इप्पीमाला मक्कल समुदाय पड़ोसी राज्य केरल के वायनाड क्षेत्र से संबंधित है. कई पीढ़ियों पहले पनिया समुदाय के कई परिवार नीलगिरि लाए गए थे, जहां उन्होंने धान के खेतों और चाय बागानों में खेतिहर मज़दूर के रूप में काम किया. बंधुआ मज़दूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के बाद इनमें से कुछ परिवारों का पुनर्वास कर सरकार ने ज़मीनें आवंटित कर दीं. मगर आज भी कई परिवार अपनी रोज़ी-रोटी के लिए खेती में दिहाड़ी मज़दूरी के ही भरोसे हैं.

तमिलनाडु में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के रूप में दर्ज इस समुदाय की भाषा पनिया है, जो एक द्रविड़ भाषा है. इसे अब केरल और तमिलनाडु सरकारों ने संकटग्रस्त भाषाओं की श्रेणी में रखा गया है.