ચૂદુ બનાવવા માટે જરૂરી સામગ્રી નીલગિરિનાં જંગલોની સ્થાનિક પેદાશ છે, પરંતુ તેની ઉપલબ્ધતામાં હવે તીવ્ર ઘટાડો થયો છે.
વેરમંગા ફળિયાનાં કલ્યાણિ સમજાવે છે, “અમારી પાસે ચૂદુમણિની એક વળ્ળિ [વેલ] હતી, પરંતુ નજીકમાં કોઈકે ઘર બનાવ્યું ત્યારે તે કપાઈ ગઈ.” હવે મોટાભાગની સ્ત્રીઓ મંદિરના તહેવારો દરમિયાન વેચાણ કરનારાઓ પાસેથી અથવા ફરતા દુકાનદારો પાસેથી દાણા ખરીદે છે.
કોટ્ટવયલુ ફળિયામાં રહેતાં દેવી કહે છે, “અમને તે હંમેશાં અહીં સ્થાનિક રીતે નહોતું મળતું. મારા પતિ જ્યારે પણ કામ માટે કેરળ જતા ત્યારે ત્યાંથી ચૂદુમણિના દાણા લઈ આવતા.” કોઇમેને યાદ છે કે તેઓ એક દુકાનદાર પાસેથી તે ખરીદતાં હતાં, જે હવે મૃત્યુ પામ્યા છે.
સ્ત્રીઓ કહે છે કે મીણ ભેગું કરવું પણ હવે એક પડકાર છે, કારણ કે ડંખ વગરની મધમાખીઓના મધપૂડા હવે ઓછા જોવા મળે છે. અને જે નદી કિનારે એક સમયે કૈતે વિપુલ પ્રમાણમાં ઊગતા હતા, તે જગ્યાને નદીપટને પહોળો કરવા માટે એક્સકેવેટર મશીનોથી સાફ કરી દેવામાં આવી છે. એ જ રીતે વયલુ (દલદલ)માં પણ હવે ચા, કોફી અને કેળનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે.
કાંજિક્કોલ્લિ ફળિયાનાં રહેવાસી માદી પારીને કહે છે, “[કૈતે શોધવામાં] હવે અમારો લગભગ અડધો દિવસ નીકળી જાય છે.”
2008માં મુદુમલેના નજીકનાં જંગલોને વાઘ અભયારણ્ય તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યાં હતાં, જેના કારણે અહીં રહેતા ઘણા આદિવાસી સમુદાયોને વિસ્થાપિત થવું પડ્યું અને તેમના માટે જંગલના દરવાજા બંધ થઈ ગયા.
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