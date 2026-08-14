देवी अपन जुच्छा कान के लटक ला छुथे, जउन ह कतको बछर तक ले चूढ़ू (पारंपरिक झुमका) पहिरे सेती खिंचाके चाकर होगे हवय.
वो ह कहिथे,“मोर अम्मा [दाई] अऊ उतम्मा [डोकरी दाई] ह मोला अपन कान खींचके बड़े करे के तरीका सिखाय रहिस. बड़े चूढ़ू बर कान के लटक/लोर ह खिंचाय जरूरी आय.
नीलगिरि के देवाला गाँव मं अपन घर के परछी मं बइठे सत्तर बछर के देवी कहिथे, “ हमन कांटा ले अपन कान छिदवावत रहेन,” अइसने बोलत वो ह अपन कान के लटक/लोर ला छुथे, “अऊ ओकर बाद लिंबू के रुख के खिरखा धन काड़ी ले ओकर धीरे-धीरे बड़े करे जावत रहिस.”
मुचमुचावत वो ह कहिथे, “ये ह पीरा भरे रहय. फेर ये ह बड़े बनाय के तरीका रहिस; माइलोगन होय के उछाह.”