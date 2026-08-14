चूढ़ू कान के एक ठन जेवर आय जेन ला इप्पिमाला मक्कल (पनिया) समाज के माईलोगन मन पहिरथें. पहिली बिहाये माईलोगन मन अक्सर ये जेवर पहिरत रहिन. कोडिमा ला सुरता हवय के वो ह अपन दाई अऊ डोकरी दाई ले चूढ़ू पहिरे देखय. वो बखत वो ह सिरिफ 10 बछर के रहिस अऊ वो ह कहे रहिस, मंय घलो येला पहिरे ला चाहत हवं!” पैंसठ बछर बाद घलो, जब वो ह येला देखथे त, पहिली जइसने उछाह झलक परथे.

चूढ़ू बनाय बर कोतुतेन मयानम ( लोकड़/ लोकड़े माछी) के मोम काम मं लाय जाथे. ये मोम माछी के गुड़ा (तेन्कूडु ) ले अइसने हरे जाथे के ओकर गुड़ा ला कोनो नुकसान झन होवय. तेक्कुंपाड़ी गाँव मं अपन घर मं बइठे कोडिमा कहिथे, “ मोर दाई ह मोला ये झुमका बनाय अऊ येकर बनाय के जिनिस कोन मेर मिलही, येला बताय रहिस.” जवानी मं वो ह अपन सहेली मं बर घलो चूडू बनाय रहिस. “ मोर लइका मन काडू (जंगल) ले मयानम [माछी के मोम] लावत रहिन – हमन जउन अधिकतर जिनिस बउरथन, वो ह हमर तीर-तखार के भूंइय्याच मं मिलथे.”

इप्पिमाला मक्कल समाज के लोगन मन केरल के परोसी के वायनाड इलाका के माटी ले आय हवंय. कतको पीढ़ी पहिली, पनिया समाज के कतको परिवार मन ला धान के खेत अऊ चाय बगीचा मन मं बूता करवाय बर नीलगिरि लाय गे रहिस. बंधुआ मज़दूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के बाद, ओ मन के कुछु मन ला सरकार के देय जमीन मं बसाय गीस, फेर बनेच अकन लोगन मन अभू घलो बनि-भूति के भरोसे हवंय.

तमिलनाडु मं विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह ( पीवीटीजी) के रूप मं सूचीबद्ध ये लोगन मन पनिया भाखा कहिथें: ये ह द्रविड़ भासा आय जेन ला केरल अऊ तमिलनाडु के सरकार मन अब येला नंदावत जावत भाखा के बरग मं राखे हवंय.