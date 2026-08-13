একটানা বহু বছর চুঢ়ু (পারম্পরিক কানের দুল) পরে পরে লম্বাটে হয়ে যাওয়া কানের লতি ছুঁয়ে দেখলেন দেবী, এখন অবশ্য কান দু'খানি ফাঁকা তাঁর।
“আম্মা আর উতাম্মা [দিদা] কান টেনে টেনে লম্বা করতে শিখিয়েছে আমায়।” পেল্লায় চুঢ়ু জোড়া পরতে গেলে কানের লতি লম্বা না হলেই নয় যে।
নীলগিরির দেভালা গাঁয়ে নিজের ঘরের বারান্দায় বসে আছেন দেবী। বয়স সত্তর পার করেছে। “আমরা গাছের কাঁটা দিয়ে কান ফুটো করতাম,” কানের পাতায় হাত বোলাতে বোলাতে জানালেন তিনি, “তারপর ধীরে ধীরে লেবু গাছের ছোটো ছোটো কাঠি গুঁজে লতিটা লম্বা করা হত।”
মুচকি হেসে বললেন, “খুবই ব্যথা লেগেছিল। তবে কিনা এইটা ছিল বড়ো হওয়ার অঙ্গ; নারী হয়ে ওঠার আনন্দ।”