चूडू बनावे खातिर जरूरी सामान सब नीलगिरि के जंगले से लावल जाला. पर अब ई जादे नइखे मिलत.
बेरमांगा बस्ती के रहे वाली कल्याणी बतावेली, “हमनी लगे चूडूमणि के एगो वल्ली (लत्तर) होखत रहे. बाकिर लगे केहू घर बनइलक, त ओकरा काट देलक.” अब जादेतर मेहरारू लोग मंदिर के मेला में दोकानदार, चाहे फेरी वाला से ई बिया कीनेला.
कोट्टवयल बस्ती के देवी कहेली, “हमनी के ई बिया हरमेसा लगे के इलाका में ना मिलत रहे. हमार घरवाला काम खातिर जब केरल जास, त उहंवा से चूडूमणि के बिया ले आवस.” कोडिमा एकरा जवन दोकानदार से कीनत रहस, उनकर स्वर्गवास हो चुकल बा.
मेहरारू लोग बतावता कि अब मधुमक्खी के छत्ता से मोम निकालल मुस्किल हो रहल बा, काहेकि बिना डंक वाला मधुमक्खी सब के छत्ता अब पहले जेतना नइखे. केवड़ा के पेड़-पौधा जवन नदी किनारे कबो बहुते उगत रहे, उहंवा खोदे वाला मसीन सब से नदी के पाट चौड़ा करे खातिर सफाई कर देवल गइल बा. एही तरह वयल यानी दलदली जमीन सब पर अब चाय, कॉफी आ केला के खेती होखे लागल बा.
कांजिकोल्ली बस्ती के माधी पारी के बतइली, “केवड़ा के पत्ता सब खोजे में हमनी के अब कोई आधा दिन चल जाला.”
लगे के मुदुमलई जंगल के 2008 में टाइगर रिजर्व घोषित कर देवल गइल रहे. एकरा बाद उहंवा के कइएक आदिवासी समुदाय बाहर कर देवल गइल आ ओह लोग के जंगल जाए पर रोक लगा देवल गइल.
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