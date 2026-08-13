चूढू कान में पहिरल जाए वाला जेवर बा, जेकरा इप्पीमाला मक्कल समुदाय के मेहरारू लोग इस्तेमाल करेला. पहिले बियाहल मेहरारू लोग एकरा नियम से पहिरत रहे. कोडिमा के आपन माई आ नानी के चूढू पहिरल इयाद बा. तब ऊ मात्र 10 बरिस के रहस आउर कहत रहस, “हमरो एकरा पहिरे के मन करेला!” 65 बरिस बादो जब ऊ चूढू देखेली, त उनकर मन घुघनी आ मिजाज परौठा हो जाला.

चूढू बनावे में कोतुतेन मयानम, माने (मेलिपोनिनी प्रजाति) बिना इंक वाला मधुमक्खियन के मोम इस्तेमाल होखेला. एकरा तेन्कूडु, माने मधुमक्खियन के छत्ता से एह तरीका से जुटावल जाला कि मधुमक्खियन के बस्ती के कवनो नुकसान ना पहुंचे. तेक्कुंपाडी बस्ती में आपन घर में बइठल कोडिमा के कहनाम बा, “कान में पहिरल जाए वाला ई जेवर कइसे बनी आउर एकरा खातिर जरूरी चीज कहंवा मिली, ई सब माई सिखइलक.” जवानी में ऊ आपन सहेली लोग खातिर भी चूढू बनावत रहस. “हमार लरिका लोग काडू (जंगल) से मयानम (मधुमक्खी के मोम) ला देत रहे. हमनी जवन सामान सब काम में लावत रहीं, ओकरा में से केतना आस पास के जमीने से मिल जात रहे.”

इप्पीमाला मक्कल समाज पड़ोसी केरल राज्य के वायनाड इलाका से ताल्लुक रखेला. कइएक पीढ़ी पहिले पनिया समाज के कुछ परिवार नीलगिरी लावल गइल रहे. इहंवा ऊ लोग धान के खेत आ चाय के बगइचा में खेतिहर मजूरी करत रहे. बंधुआ मजूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के बाद एकरा में से कइएक परिवार के पुनर्वास कराके सरकार ओह लोग के जमीन आबंटित कर देलक. बाकिर आजो केतना परिवार आपन रोजी-रोटी खातिर खेती में दिहाड़ी मजूरी के आसरे बा.

तमिलनाडु में खास तौर से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के रूप में दर्ज ई समुदाय पनिया भाषा बोलेला, जे एगो द्रविड़ भाषा बा. एकरा अब केरल आ तमिलनाडु सरकार संकटग्रस्त भाषा के सूची में रखले बा.