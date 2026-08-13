দেৱীয়ে বিগত বহু বছৰে ছুধু (এবিধ পৰম্পৰাগত কাণফুলি) পৰিধান কৰাৰ ফলত মেল খাই দীঘল হৈ পৰা নিজৰ শূন্য কাণৰ লতিত এবাৰ আলফুলে হাতখন বুলাই চালে৷
“মোৰ আম্মা (মা) আৰু উথাম্মা (আইতা)য়ে মোক কাণৰ লতি কেনেকৈ মেলি ডাঙৰ কৰিব লাগে শিকাইছিল,” তেওঁ কয়। ডাঙৰ আকাৰৰ ছুধু পিন্ধিবলৈ কাণৰ লতিটো ডাঙৰকৈ মেল খাই থকাটো একেবাৰে অপৰিহাৰ্য৷
সত্তৰৰ দেওনা গৰকা দেৱীয়ে নীলগিৰিৰ দেৱালা গাঁৱৰ নিজ ঘৰৰ বাৰাণ্ডাত বহি আছে৷ “আমি জোঙা কাঁইটেৰে কাণ ফুটাইছিলোঁ,” কাণৰ লতিত আঙুলি বুলাই বুলাই তেওঁ কৈ যায়, “আৰু তাৰ পিছত লাহে লাহে নেমু গছৰ সৰু সৰু ডাল সুমুৱাই কাণৰ ফুটা বহল কৰি গৈছিলোঁ৷”
ঈষৎ হাঁহি এটা মাৰি তেওঁ কয়, “খুব কষ্ট হৈছিল৷ কিন্তু সেয়াওতো আছিল যৌৱনত ভৰি দিয়াৰ এটা অনুভৱ; এগৰাকী নাৰীলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱাৰ এক সুকীয়া আনন্দ৷”