हर दिन सुखनी और उनके पड़ोसी बिशुनपुर वन क्षेत्र के घने हिस्सों तक पहुंचने के लिए 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलते हैं.

सुखनी कहती हैं, “जब हमारे मवेशी और बकरियां चरते हैं, तब हम घुंघू के लिए पत्तियां इकट्ठा करते हैं.” उनके परिवार के पास लगभग एक दर्जन पशु हैं, जिन्हें वे त्योहारों के समय या आर्थिक तंगी होने पर बेच देते हैं. इन्हें बेचने के लिए सुखनी अपने गांव से पांच किलोमीटर दूर जोभीपाठ हाट जाती हैं. पिछले वर्ष उन्होंने इससे लगभग 25,000 रुपए कमाए थे.

सुखनी बताती हैं, “एक वयस्क व्यक्ति के उपयोग लायक़ घुंघू बनाने में 1,000 से 2,000 पत्तियां लगती हैं और इसे तैयार करने में दो से तीन दिन का समय लगता है.” वह आगे कहती हैं, “हम आमतौर पर नीचे की वे पत्तियां तोड़ते हैं जिनमें लंबा डंठल लगा हो. लेकिन अगर अच्छी पत्तियां ऊपर हों, तो पेड़ पर भी चढ़ जाते हैं.”

मालू की बेल एक सदाबहार लता है, जिसकी पत्तियों से घुंघू बनाया जाता है. इसकी लंबाई 10 से 30 मीटर तक हो सकती है और यह कई बार पेड़ों की चोटी तक पहुंच जाती है.

घुंघू बनाने में इस्तेमाल होने वाली हर पत्ती चौड़ी होती है और दो गोल हिस्सों में बंटी होती है.

घुंघू बनाने के लिए सुखनी लंबे डंठल वाली पत्तियों को परत-दर-परत सजाती हैं. वह समझाती हैं, “जैसे हम लोग मिट्टी के घर में खपड़ा को सजाते हैं न, वैसे ही पत्ता को सजाया जाता है.” पत्तियों का मुलायम हिस्सा अंदर की ओर रखा जाता है और डंठल की मदद से एक पत्ती को दूसरी पत्ती से जोड़ा जाता है.

जब ये गुंबदनुमा बन जाता है, तो उस प्रक्रिया को दोहराकर ऐसी कई परतें बनाई जाती हैं, ताकि घुंघू मज़बूत हो जाए. समय के साथ हरी पत्तियां सूख जाती हैं और हल्की हो जाती हैं.