साल 2017-18 के दौरान विदर्भ में 50 से ज़्यादा किसानों की कीटनाशक विषाक्तता की वजह से मौत हुई थी, जबकि एक हज़ार से ज़्यादा को घबराहट, चक्कर आना, नज़र धुंधली होना और पेट दर्द जैसी शिकायतों के कारण अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था.

तब से वानखेड़े की आंखों की रोशनी कभी पहले जैसी नहीं रही.

जिस दिन निलेश ज़हरीले रसायन की चपेट में आए थे, उस दिन दोपहर का सूरज सीधे उनके सिर पर था. उनकी ढाई एकड़ ज़मीन पर खड़ी कपास भीषण गर्मी में झुलस रही थी. आज भी जब दोपहर का सूरज सिर पर आता है, तो उन्हें वह हादसा याद आ जाता है. उनका शरीर जैसे काम करना बंद कर देता है. गर्मियों में यवतमाल का तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है और ऐसे में वानखेड़े मुश्किल से ही कुछ घंटे खेत में काम कर पाते हैं.

वानखेड़े कहते हैं, "बहुत ज़्यादा गर्मी होने पर मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगता है. मुझे डर और घबराहट होने लगती है. वह दिन याद आ जाता है और मैं ठीक से सोच नहीं पाता."

अब उनके खेत में मज़दूरी का ख़र्च बढ़ गया है, क्योंकि उनके माता-पिता अकेले खेती नहीं संभाल पाते. उनका परिवार कपास और सोयाबीन उगाता है. दोनों ही फ़सलें मंडी में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम से कम 10 फ़ीसद कम पर बिकती हैं, जबकि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है. कई बार यह बढ़ोतरी अचानक होती है, जैसा कि इस बार मौसम में हुआ.

ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इज़राइल की ओर से जंग छेड़ने के बाद से उर्वरकों की क़ीमतें बढ़ गई हैं. अब किसानों को हर एकड़ पर कम से कम 3000 रुपए और ख़र्चने पड़ रहे हैं. वानखेड़े ने बताया, "इससे निपटने का एक ही तरीक़ा है कि किसान ख़ुद ज़्यादा मेहनत करे, पर मेरे लिए ऐसा करना संभव नहीं है."

हादसे के बाद तक़रीबन चार साल तक वानखेड़े खेती करने नहीं गए. धीरे-धीरे उन्होंने दोबारा काम शुरू किया, पर उनकी आंखों की परेशानी कभी ख़त्म नहीं हुई.

वह कहते हैं, " मुझे धुंधला दिखाई देता रहा है. किशोर उम्र में मैं खेत पर काफ़ी मेहनत कर लेता था. मुझे उम्मीद थी कि आगे चलकर खेती की ज़िम्मेदारी संभालूंगा और पिता का बोझ हल्का करूंगा."

लेकिन अब वानखेड़े दूर की किसी चीज़ पर देर तक नज़रें नहीं टिकाए रख पाते. अगर वह कुछ देर तक पास की किसी वस्तु को देखें, तो सिर दर्द शुरू हो जाता है. तेज़ धूप में क़दम रखते ही उनकी आंखों से पानी आने लगता है. उनकी इस समस्या का असर पूरे परिवार पर पड़ा है.

वह कहते हैं, "अब मेरे पिता को खेत में ज़्यादा घंटे काम करना पड़ता है और साथ ही मज़दूरी भी करनी पड़ती है. मुझे अपराधबोध होता है कि इस उम्र में उन्हें यह सब करना पड़ रहा है." उनके पिता की उम्र 65 साल है.