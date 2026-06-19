महंगे मिट्टी के तेल के बिना लकड़ी का चूल्हा जलाना आसान नहीं होता. इसलिए महिलाएं फेंके हुए प्लास्टिक के पाउच और चिप्स के पैकेट इस्तेमाल करती हैं. पूर्बा मेदिनीपुर ज़िले के ब्रजलाल चक गांव की 55 वर्षीय सूफ़िया बीबी कहती हैं, "मैं पहले प्लास्टिक के दो-तीन रैपर जलाती हूं और फिर चूल्हे में लकड़ी डालती हूं."

प्लास्टिक जलाने की वजह से निकला ज़हरीला धुआं हर तरफ़ फैल जाता है. कुछ ही मीटर दूर लैंडफ़िल में जगह-जगह छोटी-छोटी आग जल रही है, जिनसे ज़हरीले और हानिकारक केमिकल और बारीक कण हवा में जाकर मिल रहे हैं.

तपती हुई गर्मियों के दौरान कचरा बीनने के काम में गिरावट आती है और उसे छांटने में लगने वाला समय कम हो जाता है. जो परिवार महीने में 10,000 से 15,000 रुपए तक कमा लेते हैं, वे कहते हैं कि इस दौरान उनकी कमाई आधी रह जाती है.

ज़ुबैदा अपने दुपट्टे से पसीना पोंछते हुए बता रही हैं, "इन गर्मियों में जब हमारी कमाई ही इतनी कम है, तो हम हर हफ़्ते गैस रिफ़िल पर 500 रुपए कहां से ख़र्च कर पाएंगे? बच्चों के स्कूल की फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस और भी कई तरह के ख़र्चे होते हैं."

वह आगे जोड़ती हैं, "हम बंगाली लोग चावल के साथ ही बर्तन में आलू भी डाल देते हैं. चावलों के साथ आलू भी पक जाते हैं. फिर हम आलू निकालकर उसका भर्ता बना लेते हैं."

"हम दिन में सिर्फ़ एक बार खाना बनाते हैं, ताकि हमारे पास जो लकड़ी के टुकड़े हैं वो देर तक चल सकें."