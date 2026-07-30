ପୋଲିସ୍ ଗୋଟିଏ ମାସର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଥର ଏହି ପାଠାଗାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୁନର୍ବାର ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଥିଲା।
ଜୁନ୍ ୨୦ ତାରିଖ, ୨୦୨୬ ମସିହା, କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି - ଯୁବ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜଡ଼ିତ କରୁଥିବା ଏକ ମେମ୍ ପୃଷ୍ଠା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା - ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ଓ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନିୟମିତତାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରତିବାଦରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣାରେ ବସିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ୍ସ ଫେଡେରେସନ୍ ବା ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଏହି ସାଇଟ୍ରେ ଏକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିଲା।
‘‘ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଘର ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା,’’ କହିଥିଲେ ଏଆଇଏସଏଫ୍ର ଜାତୀୟ ସଭାପତି ବିରାଜ ଦେବାଙ୍ଗ। ‘‘ଆପଣ ଦିନ ସାରା ସ୍ଲୋଗାନ୍ ଦେବେ ଓ ଭାଷଣ ଶୁଣିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ ଢେର ସମୟ ରହିଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବହି ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାଥି ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାମାଜିକ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବହି ପଢ଼ି ଜାଣିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଜ୍ଞାନରେ ଉନ୍ନତି ହେବ।’’
ଛାତ୍ର କର୍ମୀମାନେ ନାଲି କପଡ଼ା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥିବା କାଠ ଟେବୁଲ୍ ଆଣିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା: ‘‘ପ୍ରଧାନ ଫେଲ୍ ହେବା ଦରକାର’’ ପ୍ରଥମ ଦିନ, ‘‘ଆମ ପାଖରେ ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ, ଭଗତ ସିଂ ଏବଂ ବାବାସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବହି ଥିଲା’’ ୨୦ ବର୍ଷ ବୟସର ଛାତ୍ର କର୍ମୀ ମୋହିତ କହିଥିଲେ ଯେ କି ଦୈନନ୍ଦିନ ଭିତ୍ତିରେ ଏହି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଚଳାଉଥିଲେ। ‘‘ବିପ୍ଳବ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଏକ ବିକ୍ଷୋଭ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶବୋଧ ବ୍ୟତୀତ ଜଣେ ନେତାଙ୍କ ସଦୃଶ। ସାହିତ୍ୟ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ହୁଏ ଓ ବିପ୍ଳବ କରିବାକୁ ହୁଏ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥାଏ।’’