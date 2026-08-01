विशाल, राजस्थान के एक छोटे-से गांव से आते हैं. उनके पिता किसान हैं और मां गृहिणी. उन्हें यह तक नहीं मालूम कि उनका बेटा छात्र आंदोलन से जुड़ा हुआ है. विशाल ने कहा, “अगर उन्हें पता चल गया, तो शायद वे मुझे दिल्ली में रहने ही न दें.”

फिर भी, जब वे दोबारा प्रदर्शन-स्थल पर लौटे, तो सबसे पहले उन्होंने पुस्तकालय को फिर से सजा दिया. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) से संबद्ध एआईएसएफ़ ने किताबें वापस जुटाईं और पुस्तकालय फिर से चल पड़ा. अगले कुछ दिनों में रजिस्टर में 1,500 नई प्रविष्टियां दर्ज हो गईं.

बीस 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी ने ऑल इंडिया स्टूडेंट्स असोसिएशन (आइसा) और एआईएसएफ़ जैसे छात्र संगठनों के साथ मिलकर संसद तक शांतिपूर्ण मार्च का आह्वान किया.

इससे पहले लगातार 25 दिनों तक लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और छात्र कार्यकर्ता नेहा बोरा, मनीष कुमार तथा आमीन अमितोज जंतर-मंतर पर उसी मांग को लेकर अनशन पर बैठे रहे थे. उन्होंने परीक्षाओं और सरकारी भर्तियों में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की.

हज़ारों-हज़ार लोग – जिनमें अधिकांश युवा थे, भारी पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था के बीच जंतर-मंतर की सड़कों पर उमड़ पड़े. दिन चढ़ने के साथ नारों की गूंज की जगह आंसू गैस के गोलों की सिसकारी और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज की चीख़-पुकार ने ले ली. अनेक लोगों के सिर बुरी तरह फट गए और उनसे ख़ून बहने लगा. युवा महिलाओं के कपड़े तक फाड़ दिए गए. नाबालिग छात्र भी नहीं बख़्शे गए. कम-से-कम तीन छात्रों पर पैलेट गन से गोली चलाई गई – जो कश्मीर में तमाम लोगों की आंखों की रोशनी छीन लेने के लिए कुख्यात रही है.