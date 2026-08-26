এপ্ৰিল মাহৰ নিশা হাঁড়কঁপোৱা জাৰ পৰিছে। ঘড়ীত বাজিছে দুই। পশ্চিম মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুণে জিলাৰ শিৰুৰ তালুকৰ চাৱিনদানে গাঁৱৰ মন্দিৰটোৰ বিপৰীত ফালৰ মুকলি পথাৰখনত তেতিয়া ৰং-বিৰঙী পোহৰত কেইগৰাকীমান মহিলাই বলিউডৰ গানৰ তালত নাচি আছে। কিন্তু লল্লন পাছোৱান আৰু তেওঁৰ সংগীসকলৰ সেইফালে মন দিয়াৰ সময় নাই। লাউডস্পীকাৰ আৰু নৃত্যত মতলীয়া উল্লাসিত নৃত্য-গীতৰ পৰা আঁতৰি আহি তেওঁলোকে জীৰাবলৈ ঠাই এডোখৰ বিচাৰিছে। কেইজনমানে আকৌ সময় কাটাবলৈ ফোনত চিনেমা চাইছে।
“এই কামত কষ্ট বহুত। গোটেই ৰাতি সাৰে থাকি কাম কৰিব লাগে, তথাপিও মালিকৰ দাবী কৰে যে আমি হেনো সদায় কাম কৰিয়েই থাকিব লাগে,” লল্লন পাছোৱানে জনালে। (প্ৰচ্ছদ আলোকচিত্ৰ চাওক) লল্লনৰ বয়স এতিয়া ১৯ বছৰ। ১৩ বছৰ বয়সৰ পৰা ‘মঙলা বাংচোড়ে এণ্ড নীতিন কুমাৰ তামাচা মণ্ডল’ নামৰ দলটোত প্ৰায় ৩০ জন শ্ৰমিকৰ এটা দলৰ সৈতে লল্লনে কাম কৰি আছে। দলটোৰ প্ৰায় সকলো সদস্যই উত্তৰ প্ৰদেশৰ লক্ষ্ণৌ জিলাৰ মাল ব্লকৰ মাহিলাবাদ তহচিলৰ দলিত পৰিয়ালৰ। শ্ৰমিকসকলৰ বয়স ১৫ ৰ পৰা ৪৫ বছৰৰ ভিতৰত। পাৰিবাৰিক অথবা সামাজিক সূত্ৰে দলৰ সকলোৱে পৰস্পৰৰ আত্মীয়।
তামাচাৰ ভ্ৰাম্যমাণ দলটোৱে ইখন গাঁৱৰ পৰা সিখন গাঁৱলৈ ঘূৰি ঘূৰি প্ৰদৰ্শনী পাতে আৰু প্ৰতিটো প্ৰদৰ্শনীৰ বাবে মঞ্চ আৰু তম্বু তৰাৰ কাম কৰে এই শ্ৰমিক দলটোৰ সদস্যসকলে। লোকশিল্পৰ এই ধাৰাটো মহাৰাষ্ট্ৰত খুবেই জনপ্ৰিয়। তামাচা মুকলি মঞ্চত পৰিৱেশন কৰা হয়। ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা মে’ মাহলৈকে তামাচা পৰিৱেশনৰ ঋতু। বছৰৰ আঠটা মাহ প্ৰতিদিনে বেলেগ বেলেগ গাঁৱত তামাচাৰ মঞ্চ বহে, যাৰ ফলত এই শ্ৰমিকসকলে অন্ততঃ ২১০ বাৰ তামাচাৰ মঞ্চ তৈয়াৰ কৰিব লাগে। মনোৰঞ্জনৰ অন্যতম মাধ্যম তামাচাত থাকে গান, নৃত্য, কৌতুক আৰু এখন দীঘলীয়া নাটক। শিল্পীসকলৰ লগতে তামাচাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত বিভিন্ন কামৰ শ্ৰমিক, গাড়ীচালক, ৱায়াৰিঙৰ কাম কা কলা-কুশলী, মেনেজাৰ আৰু ৰান্ধনিও দলটোৰ লগতে এঠাইৰ পৰা আনঠাইলৈ যাত্ৰা কৰে।