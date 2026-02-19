शाहिदुल को अपने बचपन के दिन याद आते हैं, जब उसके पिता के इर्द-गिर्द की ज़िंदगी बदलने लगी थी. उस समय कादिर अली बांस के कारोबार और ख़ाल की सप्लाई के सफल व्यापारी थे. “साल 2010 में, जब मैं दसवीं कक्षा में था, तब पहली बार मुझे पता चला कि मेरे पिता और मेरी दोनों मांएं डी-वोटर हैं. तभी मुझे समझ में आया कि मेरे पिता हमेशा इतने तनाव में क्यों रहते थे. वे कड़ी मेहनत करते थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमा और बचा सकें. हमें पढ़ाने की कोशिश तो करते थे, लेकिन हमारे लिए कोई चीज़ ख़रीदते समय बहुत सावधान रहते थे,” शाहिदुल कहते हैं. “उसी समय मैंने देखा कि वे कितनी तेज़ी से बूढ़े होते जा रहे थे.”

“अपनी पत्नियों और अपने बाहरी होने के मुक़दमों से लड़ते-लड़ते मैं बीमार पड़ गया हूं,” एक मुलाक़ात के दौरान असम के बाक्सा ज़िले में अपने घर पर पड़े कादिर ने मुझसे कहा था. “अब मुझे दोबारा वोट डालने के लिए और पांच साल इंतज़ार करना होगा.” वे 2019 में लड़े गए अपने फ़ॉरेनर्स ट्रिब्यूनल (एफ़टी) के मामले की बात कर रहे थे.

साल 2018 में, डी-वोटर घोषित किए जाने के लगभग 21 साल बाद, कादिर और उनकी पत्नियों को फ़ॉरेनर्स ट्रिब्यूनल से नोटिस मिले. उस समय असम में ऐसे क़रीब 100 ट्रिब्यूनल सक्रिय थे. फ़ॉरेनर्स ट्रिब्यूनल की स्थापना 1964 में राज्य में की गई थी, जो अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर लंबे समय से चली आ रही सामाजिक और राजनीतिक अशांति की पृष्ठभूमि में बनी. ये ट्रिब्यूनल सीमा पुलिस या चुनाव आयोग के ज़रिए लाए गए मामलों में किसी व्यक्ति के ‘बाहरी/विदेशी’ होने या न होने पर फ़ैसला देते हैं.

गुवाहाटी हाईकोर्ट के वकील ओलीउल्लाह लस्कर कहते हैं, “साल 2005 तक शिकायतकर्ता यानी राज्य को यह साबित करने के लिए स्पष्ट और विश्वसनीय सबूत देने होते थे कि अभियुक्त विदेशी है. लेकिन 2005 में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले ने 1983 के क़ानून को रद्द कर दिया और सबूत देने की ज़िम्मेदारी ख़ुद अभियुक्त पर डाल दी.”

कादिर को याद नहीं था कि उन्हें फ़ॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में कितनी सुनवाइयों का सामना करना पड़ा. उन्हें बस इतना पता था कि हर महीने उन्हें वहां जाना पड़ता था, साथ ही वकीलों और अलग-अलग सरकारी दफ़्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, ताकि अपने पूर्वजों की वंशावली साबित करने वाले दस्तावेज़ जुटा सकें.

“नोटिस मिलने के बाद वे अचानक बदल गए,” उनकी पत्नी अजिमोन याद करती हैं. “एक दिन काम पर जाते और अगले दो दिन घर पर ही रहते. हमारे पास जो भी पैसा था, वह सब ख़र्च हो गया और तीन मामलों की लड़ाई के लिए हमने अपनी आठ बीघा ज़मीन बेच दी. साल 1951 की एनआरसी से लेकर उसके बाद की सभी मतदाता सूचियों तक के दस्तावेज़ जुटाने और उन्हें प्रमाणित कराने में हमें बहुत ज़्यादा ख़र्च उठाना पड़ा,” वे कहती हैं.