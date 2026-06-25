साल 2011 की भाषाई जनगणना में टाई तुरुं अलग भाषा के रूप में सूचीबद्ध नहीं है, बल्कि इसे टाई भाषाओं के बड़े समूह में रखा गया है. इस कारण सरकारी दस्तावेज़ों के हवाले से इस भाषा के बोलने वालों की सही तादाद का पता लगाना मुश्किल है. कुछ साल पहले जब कुछ शोधकर्ताओं ने इस बारे में अनंत तुरुं से संपर्क किया, तो उन्होंने व्यवस्थित तरीक़े से फ़ील्ड वर्क किया. वह अपने गांव के हर घर में गए, जानकारी पाने के लिए दूसरे गांवों में चिट्ठियां लिखीं और इस नतीजे पर पहुंचे कि उनकी भाषा ख़त्म होने के कगार पर आ चुकी है और इसे बोलने वाले बस 1,456 लोग ही बचे हैं. ये सभी असम के छह अलग-अलग गांवों और अरुणाचल प्रदेश के कुछ परिवारों में फैले हैं.

टाई तुरुं भाषा का ख़त्म होना और उसका सांस्कृतिक क्षरण लगभग तय था. अनंत ने पारंपरिक लोकगीत, मीठी लोरियां और ख़ास तरह के नृत्य ग़ायब होते देखे हैं. उन्होंने काम की तलाश में प्रवास पर गए परिवारों को अपनी भाषा पीछे छोड़कर जाते और युवाओं को अपनी पारंपरिक धुनें छोड़ असमिया बिहू गीत गाते देखा है. मगर अनंत तुरुं ने शब्द भंडार बनाना जारी रखा है.

अनंत तुरुं ने एक हस्तलिखित शब्द-पुस्तिका तुरुं गा दुम (शब्दकोश) तैयार किया है, जिसमें शरीर के अंगों, जानवरों के नामों और प्रकृति की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होने वाले रोज़मर्रा के शब्द लिखे गए हैं. ये सभी तुरुं, असमिया और अंग्रेज़ी भाषाओं में हैं. वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक शब्दकोश और व्याकरण की किताब पूरी करने में जुटे हैं. बिना किसी पुरस्कार या ईनाम की उम्मीद के भाषा का ज्ञान भंडार खड़ा करने में लगे अनंत की पत्नी भानुमती तुरुं (63) बताती हैं, "इन्होंने काफ़ी बड़ा शब्दकोश तैयार किया था. दस साल से ज़्यादा हो गए, जब इन्होंने उसे असम साहित्य सभा को दिया था. उन्हें उम्मीद थी कि यह कभी न कभी छपेगी. हम अभी तक उसके छपने का इंतज़ार ही कर रहे हैं."

अनंत तुरुं के लिए उनके काम के मायने स्पष्ट हैं, "मेरे मरने के बाद भी मेरी भाषा ज़िंदा रहनी चाहिए."

*फ़िल्म में दिखाए गए गांवों के नाम जनगणना में शायद वैसे न दिखें, क्योंकि उनमें से कई छोटी-छोटी बस्तियां हैं.