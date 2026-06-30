पांच साल पहले टाइमपास और दूसरे डोम इसी जगह लाशों के बीच खाते, सोते, चलते-फिरते और आराम करते थे. चिताएं दिन-रात जलती रहती थीं. अंतिम संस्कार के लिए इतनी लंबी क़तारें लग जाती थीं कि लोगों को 12 घंटे या उससे भी अधिक इंतज़ार करना पड़ता था. कोरोना से मरने वालों के शव लगातार बड़ी संख्या में पहुंच रहे थे. कई बार एक ही एंबुलेंस में तीन-तीन शव लाए जाते थे.

पटना नगर निगम द्वारा बांस घाट पर नियुक्त किए गए सभी 14 डोम कर्मचारी स्कूल बीच में ही छोड़ चुके थे. कई ने दूसरी या तीसरी कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी. कोई भी माध्यमिक शिक्षा से आगे नहीं बढ़ पाया था. वे एक ऐसा काम कर रहे थे जिसे किसी भी समाज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन महामारी की भयावहता के आगे उनकी संख्या बहुत कम पड़ गई थी.

इस आपातकालीन स्थिति को देखते हुए पटना नगर निगम ने 14 और डोमों की नियुक्ति की. लेकिन, तब भी 56 हाथ बहुत कम पड़ रहे थे. कोरोना महामारी मामले में पटना राज्य का सबसे ज़्यादा प्रभावित शहर था और यहां सबसे ज़्यादा मौतें भी हुई थीं.

राज कुमार (50) कहते हैं, “विद्युत शवदाह गृह की मशीनें लगातार 24 घंटे चल रही थीं, जो इस कारण ख़राब हो जाती थीं.” यही वजह थी कि उस दौरान लगभग 50 प्रतिशत अंतिम संस्कार लकड़ी की चिताओं पर हुए. आज फिर लगभग 80 प्रतिशत अंतिम संस्कार विद्युत शवदाह गृह में होने लगे हैं. राज कुमार साल 2017 से बांस घाट पर बतौर प्रभारी पंजीकरण का काम संभाल रहे हैं.

जब भार बढ़ता गया, तो 12 और डोम बुलाए गए जिनकी उम्र 16 से 40 साल के बीच थी. इससे बांस घाट पर कुल 40 डोम हो गए. उन 12 लोगों को नगरनिगम ने नहीं, बल्कि उन पीड़ित परिवारों ने काम पर रखा था जिन्होंने अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए उनसे संपर्क किया था. ये परिवार अंतिम संस्कार के लिए 1,000 से 4,000 रुपए तक देते थे, जिसे उसमें शामिल चार कर्मचारी आपस में बांट लेते थे. इन 12 लोगों ने इससे पहले यह काम कभी नहीं किया था. लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उन्हें लकड़ी की चिता जलाने और लाश को विद्युत शवदाह गृह में जलाने, दोनों तरह के अंतिम संस्कार करने पड़े.

इस दौरान, बांस घाट का सबसे कम उम्र का कर्मचारी, जो वहां नया-नया आया था, उसने आगे बढ़कर वह काम किया जिससे बाक़ी सबको डर लग रहा था. यानी कोरोना से मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार करना. उसके बाद, बाक़ी 11 लोग भी इस काम में जुट गए.