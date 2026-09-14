ಒಬ್ಬರನ್ನುಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ, ಸರಪಂಚರುಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರು. ಕಡ್ಡಾಯ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅವಧಿ 14 ದಿನಗಳು ಆಗಿದ್ದರೂ, ಕುಟುಂಬವು ಒಂದುತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆಬರುವಂತಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿತ್ತು.
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನುಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಲು, ಒಸ್ಮಾನಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣಅವರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅವರು ಹರಿಯಾಣದಪಾಣಿಪತ್ನಿಂದ ತಬ್ಲಿಘಿ ಜಮಾತ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಭಾಗವಹಿಸಿ ಮರಳಿದ್ದರು.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಒಸ್ಮಾನಾಬಾದ್ನ ಉಮರ್ಗಾತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರುಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಹುತೇಕಗೃಹಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಯಿತು. "ಇದರರ್ಥ ನಾವು ನಮ್ಮಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲು ಸಹಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು 31 ವರ್ಷದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ಸಲ್ಮಾನ್ (ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ) ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. "ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ದಕಾರಣ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಬೆಳೆಗಳುಕೊಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದವು. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದವು ಮತ್ತು ಉಳಿದವು ಒಣಗಿಹೋದವು. ನಮಗೆ ಏನನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ರೂ. 50,000 ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಯಿತು."
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ - 19 ಹರಡುವುದನ್ನುತಡೆಯಲು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೋಷಿಸಿದ ದಿನವಾದಮಾರ್ಚ್ 24ರಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಪಾಣಿಪತ್ನಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದರು. ಅದೇ ವಾರ, ದೆಹಲಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 1926ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ರಾಜಧಾನಿಯ ಹಳೆಯ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ತಬ್ಲಿಘಿ ಜಮಾತ್ನ ನಗರ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಾದ ಮರ್ಕಜ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ನಲ್ಲಿ 2,000 ಜನರು ತಂಗಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿತು. ಮಾರ್ಚ್ 13ರಿಂದ 15 ರವರೆಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಗೆ ಅವರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ್ದರು, ಅದು ವೈರಸ್ನ ತಾಣವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಆ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ದೂಷಿಸಲು ಒಂದು ಕರಾಳ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.