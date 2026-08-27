बिहार जे दरभंगा ज़िले जे तारडी ॻोठ में हारी मज़ूरनि जो पुटु लाल सिंह 1997 में मुंबई अची वियो। घर जो मतिलबु ग़रीबी ऐं जदोजहद हो, ऐं मुंबई में शहरी चमक हुई। हू सॼे भारत में 2.1 किरोड़ लॾींदड़नि मां हिक हो, जेके ॻोठनि मां शहिरनि में आया हुआ, ऐं उन्ही ॾहाके में अकेले मुंबई वेंदड़ 25 लख माण्हुनि मां हिक हुयो। सभेई रोज़ी जी तलाश में हुआ। हुन सिक्योरिटी गार्ड, फ़ैक्ट्री मज़दूरु, ऑफ़िस बॉय, डॉग-वॉकर, कुक जे तौर ते कमु कयो। लेकिनि खेसि शहर में हिकिड़ो नओं जुनूनु ऐं नओं ख़्वाबु मिलियो। हुन खे एक्टिंग ऐं लिखण सां मुहिबत थी वेई।
मुंबई में 28 साल गुज़ारण बैदि, लाल सिंह पंहिंजे गुज़ारे जे लाइ कमु कंदो आहे। लेकिनि पर्दे जे पुठियां, हू अञा बि पंहिंजे हुनुर खे निखारे रहियो आहे ऐं पंहिंजनि कलात्मक ख़्वाबनि खे पूरो करे रहियो आहे। हीउ लाल सिंह ऐं संदसि तवील सफ़र जी कहाणी आहे, जेका डेॼारींदड़ु ऐं प्रेरणा ॾींदड़ु आहे।