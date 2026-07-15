15 मई 2026। रोज़ जे कमु-कार जे विच में मायूसु कंदड़ हिकिड़ी ख़बर ॾिसी कुझ वक़त जे लाइ मुंहिंजा होश ख़ता रहिजी विया: गुजरात जे सूरत में साड़ी पैकेजिंग जे हिकिड़े कारख़ाने मां 93 ॿारनि खे छॾायो वियो। मूं दिलि ई दिल में दुआ कई त काश इन्हनि ॿारनि में अब्बास हुजे हा।

झकी रोशनी वारे, सेंवारियल कमरे में मां हिकिड़े ॾुॿिरे छोकिरे जे भरिपासे वेठलि हुयसि। कमरे में कपड़नि जे तांदूरनि मां ईंदड़ बूइ पखिड़ियलु हुई। हू ॿारु पंहिंजे कम में महू हो। सोने रंग जे धातू सां ठहियल धाॻनि सां हू कपड़नि ते उॾामंदड़ पखियुनि, ॿनियुनि जा सन्हड़ा नमूना उकेरे रहियो हो। काठीअ जे ढांचे में साढ़ी ताणियलु हुई, ऐं पंहिंजे हथनि सां सन्हड़ी आरी जी सुई वठी हू हिक-हिक करे उन ते मोती, सितारा ऐं कुझु क़ीमती नग जड़े रहियो हो। हू पंहिंजे कम में बिल्कुलु माहिरु हो। संदसि नहुंनि में गुज़िरियल ॾींहं जी मेर फाथलु हुई।

अब्बास बि उन कमरे में ॿियनि ॿारनि जहिड़ो ॾिसण में ईंदो हो। वॾियूं सुञियूं अखियूं ऐं डिघियूं चुस्त आङरियूं… जंहिंजे बारे में कारख़ाने जा मालिक दावा कंदा हुआ त ज़री जी साढ़ियुनि ते एतिरो सन्हो भर्त जो कमु करण जे लाइ इन्हनि खां बहितरु ॿियो को थी नथो सघे। थोरो कंधु धूड़ण ऐं सुई खे सांदहि हलाइण खां सवाइ अब्बास वटि कुछण जे लाइ कुझु बि न हो। ॼण त आमु ज़िंदगीअ खां कटिजी वियो हो। नको वक़्त जो समाउ होसि, न तारीख़ जो, न वरी ॾींहनि ऐं सालनि जो।

हुन चयो, “मां स्कूल वञण जो ख़्वाबु नथो ॾिसां। जॾहिं होरियां होरियां खांउसि अञा कुझ सुवाल पुछियमि, त सुसपुसि में वरंदी ॾिनाईं,“मां लग़ड़ नथो उॾायां।” हू पंहिंजे ग़रीब परीवार जो वाहिदु सहारो हो। हुन चयो त रात में या त हू काठियुनि जे फ़्रेमनि जे विच में कारख़ाने जे पट ते सुम्हे थो, जंहिं ते हू सॼो ॾींहुं कमु करे थो, या वरी कारख़ाने जे शटर जे ॿाहिरि कंक्रीट जे फ़ुटपाथ ते सुम्ही वेंदो आहे। उंदहि ऐं ॿूसाटियल कारख़ाने जी दज़ भरियल छिति ई अब्बास जो आसमानु हुई। नथी भांयां त इन कारख़ाने मां खेसि ॿाहिरि निकरण जो कॾहिं वझु मिलियो हूंदसि।

लेकिनि तॾहिं खां अब्बास मुंहिंजी यादुनि में साण हले थो। अॼु जॾहिं ख़बर पेई त दिलि में आयो त ख़बर जी सुर्ख़ियुनि खे हिकिड़े गीत में लिखी छॾियां। गिटार जे सी माइनर सुर में इन ग़म खे राॻु बणाए छॾियां लेकिनि इन गूंदर खे कुछण लाइ वाई नथी लभिजे। इहो राॻु ॿूसाट जे अहिसास खे बयानु नथो करे सघे जेको मां पाण सां गॾु घर में वठी आयसि, जॾहिं मां पहिरियों भेरो अब्बास सां मिली हुयसि।