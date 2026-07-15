१५ मे २०२६. एका अस्वस्थ करणाऱ्या बातमीनं मला माझं काम थांबवायला भाग पाडलं, गुजरातच्या सुरतमध्ये साडी पॅकेजिंगच्या एका युनिटमधून ९३ मुलांची सुटका करण्यात आली होती. मला वाटलं त्या मुलांमध्ये अब्बासही असता तर…
अंधारलेल्या आणि धाग्यांच्या वासाने भरलेल्या त्या कोंदट खोलीत मी एका अशक्त मुलाच्या शेजारी बसले होते. तो आपल्या कामात पूर्णपणे बुडून गेला होता. सोनेरी धातूच्या तारांनी शेत आणि उडणारे पक्षी यांच्या गुंतागुंतीच्या नक्षी तो रेखाटत होता. लाकडी चौकटीवर ताणलेल्या साडीवर सिक्विन्स (चमकदार चकत्या), मणी आणि काही मौल्यवान खडे बसवून नक्षी भरण्यासाठी तो अत्यंत कौशल्याने आरीची बारीक सुई फिरवत होता. त्याच्या नखांमध्ये आदल्या दिवशीची घाण साचली होती.
त्या खोलीत अडकलेल्या इतर मुलांसारखाच अब्बास दिसत होता – मोठे, खोल गेलेले डोळे आणि लांब, चपळ बोटं; त्या मुलांबद्दल कारखान्याच्या मालकाचा दावा होता की, जरीची साडी बनवण्यासाठी ही बोटं अगदी योग्य आहेत. शांतपणे मान हलवणं आणि सुईची पद्धतशीर हालचाल करणं यापलीकडे अब्बासकडे देण्यासाठी काहीच नव्हते. तो सामान्य जगापासून पूर्णपणे अलिप्त होता; वेळ, तारीख, दिवस किवा वर्ष या कशाचीही त्याला जाणीव नव्हती.
“मला शाळेत जाण्याचं स्वप्न पडत नाही,” तो म्हणाला. आणि मी जेव्हा हळूहळू आग्रहाने आणखी प्रश्न विचारले तेव्हा त्यानं कुजबुजत सांगितले, “मी पतंगही उडवायला जात नाही.” तो आपल्या अत्यंत गरीब कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत होता. त्याने मला सांगितलं की, तो एकतर दिवसा काम करत असलेल्या चौकटीच्या मधल्या जागेत जमिनीवर झोपतो किंवा कारखान्याच्या शटरच्या बाहेर असलेल्या सिमेंट फुटपाथवर झोपतो. त्या अंधाऱ्या आणि खेळती हवा नसलेल्या खोलीचं राखाडी छत हेच अब्बासचं आकाश होतं. मला नाही वाटत की तो कधी त्या कारखान्यातून बाहेर पडला असेल.
पण तेव्हापासून अब्बास सतत माझ्या विचारांतून प्रवास करतोय. ती बातमी पाहिल्यावर मला त्या मथळ्यांचं गाण्यात रूपांतर करावं वाटलं. गिटारवर सी मायनर (C Minor) सुराच्या आधारे त्या दुःखाला एक आधार द्यावसा वाटला. पण ती उपमा अपुरी ठरली; ज्या दिवशी मी त्याला भेटले, त्या दिवशी मी अनुभवलेलं ते तीव्र, गुदमरून टाकणारं दुःख त्या सुरांमध्ये समावून घेण्यात ती असमर्थ ठरली.